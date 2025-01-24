Мимикрируют под "шахеды": в РФ разработали дроны "Касатка" для подавления ПВО (фото)

По словам разработчиков, дрон должен был быть многофункциональным, а в военных целях использоваться как ложная цель, чтобы запутать противника. Функция "Кастки" сопоставима с американским ADM-160 Miniature Air-Launched Decoy (MALD), который создает сигнатуры различных летательных средств, вводя в заблуждение ПВО противника.

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В РФ разработали дроны-ретрансляторы "Касатка", которые могут применяться как ложные цели и мимикрировать под "шахеды". Об этом сообщает ТАСС.

"Мы решили сделать дрон, назвали его "Касатка" за обтекаемость форм. Летая на высоте от километра до двух, он может передавать прямой радиосигнал на дальность до 50 км для управления дронами-квадрокоптерами типа "Трибунал", — говорится в публикации.

По словам разработчиков, дрон должен был быть многофункциональным, а в военных целях использоваться как ложная цель, чтобы запутать противника.

Сообщается, что если сделать БПЛА со специальными отражателями, на радарах ПВО по размеру он будет отражаться как "шахед", отметил Николай Жернов, директор предприятия-разработчика "Аэрофрегат" из Новосибирска.

Характеристики дрона "Касатка"

Дрон Касатка Фото: ТАСС

Он добавил, что пока основное назначение "Касатки" — ретранслятор, но его также можно использовать в качестве дрона-камикадзе.

может нести до 3 кг взрывчатки

дальность — до 70 км;

время нахождения в воздухе — от 40 минут до часа.

У дрона "Трибунал", разработанного в том же регионе РФ, оперативный радиус составляет 10 км.

Функция "Кастки" сопоставима с американским ADM-160 Miniature Air-Launched Decoy (MALD), который выпускается с воздуха и создает сигнатуры различных летательных средств, вводя в заблуждение ПВО противника.

Напомним, что, по информации нардепа Алексея Гончаренко, военных техников, обслуживающих системы IRIS-Т, переводят в пехоту.

Также сообщалось, что "системные уклонисты" смогли попасть за границу благодаря обучению 155 бригады во Франции.