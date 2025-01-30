Пожилые люди, мирно спавшие дома: в Сумах погибли две супружеские пары, — прокуратура (фото, видео)

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что речь идет об "ужасном российском преступлении". Среди раненых в результате удара по многоэтажке — 8-летняя девочка.

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Ночью на 30 января ВС РФ атаковали Украину с помощью БПЛА. Один из вражеских дронов попал в многоэтажку в Сумах. В Сумской областной прокуратуре сообщили, что ведут расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей.

По данным следствия, Россия применила запрещенные международным правом методы ведения войны. Примерно в 00:20 враг атаковал беспилотником 10-этажный жилой дом в спальном районе.

Фото с места событий Фото: Прокуратура Сумской области

По состоянию на 8:00 было известно о гибели 74-летнего мужчины и его 69-летней жены. Тело еще одного погибшего пытались достать из-под завалов.

Количество пострадавших в результате атаки достигает 9 человек. Среди них — 8-летняя девочка. Были повреждены два многоквартирных дома и 23 машины.

Фото с места событий Фото: Прокуратура Сумской области

Впоследствии в прокуратуре сообщили о гибели еще одной супружеской пары — 65-летнего мужчины и 64-летней женщины. В целом количество жертв достигает 4 человек.

На удар по Сумах отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Ужасная трагедия, ужасное российское преступление. Очень важно, чтобы мир не делал пауз в давлении на Россию за этот террор. И я благодарен всем лидерам, которые высказываются в поддержку Украины, украинцев", — заявил Зеленский.

Напомним, также ночью работали силы ПВО в Киевской и Одесской областях, в столице слышали взрывы. В Сумском городском совете сообщали, что в тяжелом состоянии находится 18-летний юноша. По данным ОВА, всего были госпитализированы пятеро раненых.

30 января в полиции и СБУ заявили о разоблачении агентурной группы, которая по заказу вражеских спецслужб готовила серию терактов. Первой их жертвой стал 54-летний волонтер из Одессы.