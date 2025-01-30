Літні люди, які мирно спали вдома: у Сумах загинули два подружжя, — прокуратура (фото, відео)

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що йдеться про "жахливий російський злочин". Серед поранених внаслідок удару по багатоповерхівці — 8-річна дівчинка.

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Вночі на 30 січня ЗС РФ атакували Україну за допомогою БПЛА. Один з ворожих дронів влучив у багатоповерхівку в Сумах. У Сумській обласній прокуратурі повідомили, що ведуть розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, які спричинили загибель людей.

За даними слідства, Росія застосувала заборонені міжнародним правом методи ведення війни. Приблизно о 00:20 ворог атакував безпілотником 10-поверховий житловий будинок у спальному районі.

Фото з місця подій Фото: Прокуратура Сумської області

Станом на 8:00 було відомо про загибель 74-річного чоловіка та його 69-річної дружини. Тіло ще одного загиблого намагалися дістати з-під завалів.

Кількість постраждалих внаслідок атаки сягає 9 осіб. Серед них — 8-річна дівчинка. Були пошкоджені два багатоквартирні будинки та 23 машини.

Фото з місця подій Фото: Прокуратура Сумської області

Згодом у прокуратурі повідомили про загибель ще одного подружжя — 65-річного чоловіка і 64-річної жінки. Загалом кількість жертв сягає 4 осіб.

На удар по Сумах відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

"Жахлива трагедія, жахливий російський злочин. Дуже важливо, щоб світ не робив пауз у тиску на Росію за цей терор. І я вдячний усім лідерам, які висловлюються на підтримку України, українців", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, також вночі працювали сили ППО у Київській та Одеській областях, у столиці чули вибухи. У Сумській міській раді повідомляли, що у важкому стані перебуває 18-річний юнак. За даними ОВА, загалом були госпіталізовані п’ятеро поранених.

30 січня у поліції та СБУ заявили про викриття агентурної групи, яка на замовлення ворожих спецслужб готувала серію терактів. Першою їхньою жертвою став 54-річний волонтер з Одеси.