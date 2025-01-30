Готували цілу серію: в Україні спіймали причетних до теракту, жертвою був волонтер (фото)

Підозрюваних спіймали "на гарячому", коли вони знову збирались закласти вибухівку. Спецслужби РФ завербували рецидивіста і наркозалежних, які позбавили життя 54-річного жителя Одеси.

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Поліція та Служба безпеки України викрили групу осіб, які були завербовані ворожими спецслужбами й готували серію терактів. Про це 30 січня повідомила пресслужба поліції Одещини.

Минулого тижня відбулося вбивство 54-річного мешканця Одеси. Розслідуючи цю справу, правоохоронці вийшли на слід агентурної групи. За версією слідства, підозрювані отримали від ворога обіцянку про гроші за теракт. Вони заклали вибухівку біля приватного будинку й підпалили автівку його власника, яка була припаркована поблизу.

Коли чоловік помітив пожежу, він вийшов з дому, щоб загасити вогонь. Тоді прогримів вибух, і господар загинув на місці від отриманих травм.

Місце теракту, внаслідок якого загинув волонтер Фото: Національна поліція

Правоохоронці встановили, що до злочину були причетні четверо місцевих віком 23-46 років. Найстарший чоловік вже був судимий за крадіжки й розбій, усі інші мають залежність від наркотиків.

Підозрюваний у здійсненні теракту Фото: Національна поліція

Групу затримали, коли вони готували низку інших терактів. Зокрема, підозрювані збирались підірвати вибухівку поблизу райвідділку поліції, заманивши туди працівників. Схема така ж — вибуху мав передувати підпал кількох службових автомобілів.

"У фігурантів вилучили мобільні телефони із доказами, один із вибухових пристроїв, замаскований під вогнегасник, та інші речі, що становлять інтерес для слідства", — повідомили у поліції.

Підозрюваний у здійсненні теракту Фото: Національна поліція Підозрюваний у здійсненні теракту Фото: Національна поліція

Усіх чотирьох спільників затримали. Їм повідомили про підозру у здійсненні теракту, який призвів до загибелі людини. Нині завербованих агентів тримають під вартою за рішенням суду, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

В СБУ уточнили, що у межах підготовки до підриву відділку поліції фігуранти оселилися у постелі неподалік і придбали 4 каністри бензину. Замасковану під вогнегасник вибухівку вони тримали у заздалегідь підготовленій схованці.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Чоловік, якого вони позбавили життя, був волонтером. Теракт стався 20 січня, і вибухівка була захована у рюкзаку. За даними слідства, найстаріший член групи, який є рецидивістом, діяв окремо від інших. Він відповідав за виготовлення вибухівки та закладення її до схованок.

Підозрюваний у здійсненні теракту Фото: СБУ

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