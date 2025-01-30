Готовили целую серию: в Украине поймали причастных к теракту, жертвой был волонтер (фото)

Подозреваемых поймали "на горячем", когда они снова собирались заложить взрывчатку. Спецслужбы РФ завербовали рецидивиста и наркозависимых, которые лишили жизни 54-летнего жителя Одессы.

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Полиция и Служба безопасности Украины разоблачили группу лиц, которые были завербованы вражескими спецслужбами и готовили серию терактов. Об этом 30 января сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

На прошлой неделе произошло убийство 54-летнего жителя Одессы. Расследуя это дело, правоохранители вышли на след агентурной группы. По версии следствия, подозреваемые получили от врага обещание о деньгах за теракт. Они заложили взрывчатку возле частного дома и подожгли машину его владельца, которая была припаркована поблизости.

Когда мужчина заметил пожар, он вышел из дома, чтобы потушить огонь. Тогда прогремел взрыв, и хозяин погиб на месте от полученных травм.

Место теракта, в результате которого погиб волонтер Фото: Национальная полиция

Правоохранители установили, что к преступлению были причастны четверо местных в возрасте 23-46 лет. Самый старший мужчина уже был судим за кражи и разбой, все остальные имеют зависимость от наркотиков.

Подозреваемый в совершении теракта Фото: Национальная полиция

Группу задержали, когда они готовили ряд других терактов. В частности, подозреваемые собирались взорвать взрывчатку вблизи райотдела полиции, заманив туда работников. Схема такая же — взрыву должен был предшествовать поджог нескольких служебных автомобилей.

"У фигурантов изъяли мобильные телефоны с доказательствами, одно из взрывных устройств, замаскированное под огнетушитель, и другие вещи, представляющие интерес для следствия", — сообщили в полиции.

Подозреваемый в совершении теракта Фото: Национальная полиция Подозреваемый в совершении теракта Фото: Национальная полиция

Всех четырех сообщников задержали. Им сообщили о подозрении в совершении теракта, который привел к гибели человека. Сейчас завербованных агентов держат под стражей по решению суда, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В СБУ уточнили, что в рамках подготовки к подрыву отделения полиции фигуранты поселились в постели неподалеку и приобрели 4 канистры бензина. Замаскированную под огнетушитель взрывчатку они держали в заранее подготовленном тайнике.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Мужчина, которого они лишили жизни, был волонтером. Теракт произошел 20 января, и взрывчатка была спрятана в рюкзаке. По данным следствия, старейший член группы, который является рецидивистом, действовал отдельно от других. Он отвечал за изготовление взрывчатки и закладки ее в тайники.

Подозреваемый в совершении теракта Фото: СБУ

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