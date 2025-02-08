РФ атакувала Україну "шахедами": що відомо про наслідки ворожої атаки (фото)

Внаслідок роботи ППО було знищено 67 російських безпілотників, 71 — було локаційно втрачено. В низці регіонів повідомили про відсутність постраждалих і загиблих.

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ЗС РФ здійснили масовану атаку по території України з використанням 139 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, росіяни здійснили запуск БпЛА з низки локацій — Курськ, Брянськ, Шаталово, Міллерово та Орел.

Кількість збитих російських БпЛА (фото: Командування Повітряних сил ЗСУ)

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 67-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях", — повідомляють у Повітряних силах.

В ПС додають, що 71 ворожий безпілотник-імітатор було локаційно втрачено без негативних наслідків. Під атакою опинилися Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.

На Сумщині та Київщині повідомили про наслідки

У Київській ОВА повідомили, що інформації про постраждалих серед населення немає, а влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

"В Бучанському та Фастівському районах внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталися загорання трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовано", — вказують в Київській ОВА.

У Фастівському районі області через падіння уламків збитого БпЛА пошкоджено один приватний і один недобудований будинки, а в приміщеннях було вибито вікна та пошкоджено фасади.

В Сумах ворожий БпЛА влучив у приватний будинок, після чого на місці атаки спалахнула пожежа. В.о. міського голови Артем Кобзар повідомив, що на місці працювали рятувальники, поліцейські та медики, проводився розбір завалів і ліквідація наслідків. У результаті атаки постраждалих та загиблих немає.

Наслідки удару російського дрона по будинку в Сумах (фото: Нацполіція)

На Дніпропетровщині сили протиповітряної оборони знищили сім ворожих дронів. Глава ОВА Сергій Лисак заявив, що інформації про загиблих і постраждалих немає.

Що відомо про атаку ЗС РФ в інших регіонах

У Черкаській області силам ППО вдалося збити 13 ворожих дронів. За словами глави місцевої ОВА Ігоря Табурця, потерпілих та ушкоджень в області не було зафіксовано.

У Кіровоградській області було знищено один російський ударний БпЛА. Очільник місцевої військової адміністрації Андрій Райкович зазначив, що інформації про наслідки чи постраждалих не надходило.

В Хмельницькій області українські захисники збили п'ять російських ударних БпЛА. Очільник ОВА Сергій Тюрін повідомив, що наразі встановлюються місця падіння уламків, а інформації про руйнування і постраждалих не надходило.

Раніше стало відомо, що РФ атакує Україну ударними безпілотниками. ЗС РФ запустили по території України десятки дронів, які летять у різних напрямках. Вибухи чути не лише у Києві.

Також повідомлялося, що ЗС РФ ударили дроном по ринку "Барабашово" у Харкові. Російська армія за ніч двічі обстріляла місто Харків, завдавши руйнувань.