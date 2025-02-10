Сили ППО знищили вночі понад 60 "Шахедів": що відомо про наслідки в областях (фото)

Росія запустила по Україні понад 80 дронів, українська ППО відпрацювала в 11 областях. Постраждала 43-річна жінка, спалахнули дві пожежі.

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Вночі на 10 лютого ЗС РФ атакували Україну безпілотниками. Про те, скільки БПЛА збила українська ППО у ніч на 10 лютого, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Скільки дронів збила система ППО України

Ворожа атака розпочалась ще о 21:00 9 лютого. Росія запустила 83 ударні дрони типу "Шахед" і БПЛА-імітатори різних типів. Безпілотники вилітали з кількох напрямків — Курська, Орла, Міллерово, Шаталово, Брянська й Приморсько-Ахтарська.

Українська ППО у ніч на 10 лютого збила 61 "Шахед". Захисники неба відпрацювали у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Ще 22 БПЛА-імітатори були локаційно втрачені. У командуванні уточнили, що це не призвело негативних наслідків.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина", — додали в Повітряних силах.

Що відомо про наслідки у регіонах

Керівник апарату Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) повідомив, що внаслідок атаки БПЛА отримала поранення цивільна особа. Також у Сумській громаді пошкоджені вікна в чотирьох багатоповерхівках та 15 машин.

У "Суспільному" з посиланням на заступника мера Станіслава Полякова передали, що поранена — 43-річна жінка. Вона отримала закриту черепно-мозкову травму, була обстежена у лікарні та лікується амбулаторно.

У ДСНС проінформували, що у пошкоджених будинках демонтують аварійні конструкції та відновлюють вибиті вікна. 12 особам надали психологічну допомогу.

Фото наслідків атаки БПЛА в регіоні Фото: ДСНС

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що о 3:05 в селі Бугаївка Чугуївського району внаслідок атаки БПЛА загорілась покрівля господарчої споруди. Про постраждалих інформації немає.

У Полтавській обладміністрації заявили, що у регіоні вночі відпрацювала українська ППО. Скільки дронів збила система ППО України в межах області, невідомо. Однак внаслідок падіння уламків у дачному кооперативі Полтавської громади загорівся автомобільний кунг, пожежу загасили. Також пошкоджень зазнали 30 дачних ділянок, але обійшлося без постраждалих.

Фото наслідків атаки БПЛА в регіоні Фото: Полтавська ОВА

Пізніше в ОВА додали, що зранку ЗС РФ атакували Миргородський район. Внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджені 10 приватних домогосподарств, ніхто не постраждав.

Фото наслідків атаки БПЛА в регіоні Фото: Полтавська ОВА Фото наслідків атаки БПЛА в регіоні Фото: Полтавська ОВА

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович проінформував, що в регіоні сили ППО знищили один російський "Шахед". З його слів, обійшлося без наслідків.

Нагадаємо, російські джерела заявили про масовану атаку БПЛА, під ударом опинились об’єкти у Краснодарському краї. Зокрема, йдеться про Афіпський НПЗ, який переробляє до 6,25 млн тонн нафти на рік.

У Deutsche Welle повідомили, що на заводі сталася пожежа. Місцеві чули роботу ППО та звуки, схожі на прильоти дронів. У росЗМІ заявили, що ЗСУ використали для атаки американські безпілотники PD-2, які здатні долати до 1000 кілометрів.