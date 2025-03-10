Київ хоче запропонувати часткове припинення вогню з РФ під час переговорів у Саудівській Аравії, — FT

У такий спосіб, за інформацією видання, Україна сподівається переконати Білий дім у необхідності скасування рішення про замороження обміну розвідданими та постачання зброї ЗСУ.

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Українська переговорна команда разом із президентом Володимиром Зеленським вже завтра вирушає до Саудівської Аравії, де планує зустрітися із представниками США задля продовження переговорів щодо досягнення миру. За словами українського лідера, команда планує домовлятися також і про продовження підтримки від Білого дому. Щоб переконати США у тому, що Зеленський прагне укладення миру, українська команда може запропонувати деякі поступки на фронті. Про це повідомило видання Financial Times 9 березня.

Серед таких поступок, про які довідалися кореспонденти видання від офіційних осіб, поінформованих щодо переговорів у Саудівській Аравії, може бути часткове припинення вогню у Чорному морі.

"Київ має намір запропонувати часткове припинення вогню з Росією для ударів безпілотників і ракет великої дальності та бойових дій у Чорному морі", — йдеться у повідомленні.

За даними Financial Times, у такий спосіб Київ прагне показати Білому дому, що є певний прогрес у переговорах, аби американці переглянули своє рішення щодо призупинення допомоги Україні.

Також видання пише, що Київ розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як послугу за відновлення військової та розвідувальної допомоги, про що кажуть деякі європейські посадовці.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо уже вирушив до Саудівської Аравії, де буде брати участь у перемовинах із українською командою. За даними Голосу Америки, він буде продовжувати наполягати на найшвидшому припиненні вогню та укладенні мирної угоди між Україною та Росією.

Переговори зі США у Саудівській Аравії: що каже українська сторона

Водночас у команді Володимира Зеленського висловлюють великі сподівання на зустріч із американськими представниками у Саудівській Аравії цими днями. Зокрема президент повідомляв увечері 9 березня про підготовлення команди до конструктивних розмов щодо наближення миру та продовження підтримки від США.

Що стосується позиції американського лідера Дональда Трампа, то він налаштований примусити сторони сісти за стіл переговорів, щоб припинити війну. Раніше він заявляв про те, що Україна повинна підписати угоду про рідкоземельні ресурси, оскільки буде мати проблеми. Такі заяви пролунали 22 лютого.