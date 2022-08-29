Військова частина — все: у Херсоні ЗСУ вдарили по розташуванню окупантів (відео)

Після нічного обстрілу росіяни не дорахуються безлічі солдат: удар української артилерії припав точно по будівлі.

Вночі 29 серпня українські війська завдали потужного удару по військовій частині в Херсоні на вулиці Паровозній, де розташувалися російські окупанти. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. На опублікованих ними відео видно численні вибухи.

Вранці стало видно наслідки атаки: багатоповерхова будівля, в якій, мабуть, розташовувалися казарми, зруйнована.

"Військова частина — все", — так прокоментувала наслідки обстрілу авторка відео.

Також місцеві жителі повідомили про те, що вночі було чути вибухи у Каховці, Новій Каховці, Олешках, Антонівці.

Нагадаємо, 26 серпня в Херсоні знову було чути вибухи в районі Антонівського мосту. 25 серпня українська авіація завдала ударів по ворожій системі протиповітряної оборони у Херсоні та селі Нововоскресенське Херсонської області.

В оперативному командуванні "Південь" пояснили, що сучасні контрнаступи полягають у виснаженні ворога. Тому тактика українських військ передбачає знищення складів із боєприпасами, командних пунктів, удари по опорних пунктах — там російські війська зосереджують свою силу, техніку й озброєння.