Авіація ЗСУ завдала ударів по російській ППО в Херсоні й області, — ОК "Південь"

Українські військові атакували позиції ЗС РФ і склад боєприпасів у Херсонській і Миколаївській областях. ЗСУ вдалося знищити російський вузол зв'язку в Дудчанах.

Українська авіація завдала ударів по ворожій системі протиповітряної оборони в місті Херсон і селі Нововоскресенське в Херсонській області. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у своєму зведенні за 25 серпня.

Пресслужба також інформує, що наші військові атакували зосередження підрозділів ЗС РФ і склад боєприпасів у смт Архангельське Херсонської області й селі Бурханівка Миколаївської області.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали удару по позиціях окупантів у Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

Підтверджені втрати росіян становлять 20 осіб особового складу, дві одиниці автотехніки, вузол зв'язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах і склад боєприпасів у Нововоскресенському.

Атаки ЗС РФ

Ворог намагається утримати раніше зайняті позиції. При цьому росіяни продовжують завдавати ударів зі ствольної та реактивної артилерії.

Учора російська штурмова авіація завдала п'яти ударів по українських позиціях на лінії розмежування. Обійшлося без втрат.

ЗС РФ застосували РСЗВ "Ураган" для удару по Березнегуватській громаді, під обстрілом опинилися сільськогосподарські території.

Шторм у Чорному морі змусив російську сторону скоротити кількість ракетоносіїв до двох — надводного та підводного. Кількість "Калібрів" відповідно зменшилась до 12.

Нагадаємо, CNN опублікувало знімки околиць Запорізької АЕС. На південь від заводу почалася велика пожежа. Його можна побачити на фотографіях. Також на знімках видно, як у небо здіймається стовп густого диму.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок російського удару по Чаплиному на Дніпропетровщині загинула родина переселенців із Донецької області. Чоловік і жінка їхали в машині, коли російські окупанти вдарили по залізничній станції. Їхню дитину відкинуло на трасу вибуховою хвилею.