Пожежа та сильний дим: CNN опублікувало знімки околиць Запорізької АЕС (фото)

Журналісти написали, що на південь від заводу почалася велика пожежа. Його можна побачити на фотографіях. Також на знімках видно, як у небо здіймається стовп густого диму.

На серії супутникових знімків, зроблених Planet Labs та Європейським космічним агентством, видно вогонь та дим біля Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, про що пише американський телеканал CNN.

На трьох супутникових фотографіях, які були зроблені 24 серпня о 10:39, 11:30 та 11:35 видно, як поширюється вогонь на південь від підприємства. Крім того, можна помітити дим, що піднімається над зольником (бункером для збору золи), розташованого у північній частині комплексу.

[ + – ] Запорізька АЕС видно о 10:39 [ + – ] Запорізька АЕС видно о 11:30 [ + – ] Запорізьку атомну електростанцію видно в 11:35

В "Енергоатомі" в Telegram заявили, що 25 серпня через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поряд із Запорізькою АЕС, двічі відключалася остання (четверта) лінія зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України — ВЛ-750 кВ ЗАЕС — "Дніпровська". Три інші лінії зв'язку раніше були пошкоджені під час російських обстрілів. Власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

"Зауважень до роботи автоматики та систем безпеки поки що немає. Ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі", — написали в "Енергоатомі".

Раніше Фокус писав, що сьогодні відключення ЗАЕС від мережі могло призвести до аварії. Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що після тимчасової втрати підключення до останньої зовнішньої лінії електропередачі, що діє, на Запорізькій АЕС два працюючі реакторні блоки були від'єднані від електромережі.

Також нагадаємо, що Зеленський висловився про відключення ЗАЕС від енергосистеми України. За словами глави держави, сьогодні вперше в історії зупинилася Запорізька атомна електростанція. Це сталося через обстріл російських окупантів. На станції спрацював аварійний захист енергоблоків через те, що російські загарбники регулярно її обстрілюють. Внаслідок атак було пошкоджено останню робочу лінію віддачі потужності станції в енергосистему України. Після цього спрацювали дизель-генератори, які допомогли підтримати її після зупинки.