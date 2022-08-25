За крок від катастрофи: сьогоднішнє відключення ЗАЕС від мережі могло призвести до аварії (відео)

Хоча електропостачання Запорізькій АЕС вдалося відновити, у МАГАТЕ дуже стурбовані ситуацією на ядерному об'єкті та обіцяють найближчими днями направити туди свою місію.

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що після тимчасової втрати підключення до останньої діючої зовнішньої лінії електропередачі на Запорізькій АЕС два працюючі реакторні блоки були від'єднані від електромережі.

"Україна заявила, що цього дня ЗАЕС як мінімум двічі втрачала підключення до лінії електропередачі, але зараз з'єднання відновлено", — йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

За даними агентства, зараз станція з'єднана з лінією 330 кВ, що йде від теплоелектростанції. Завдяки цьому забезпечено резервне електропостачання АЕС, проте всі шість її енергоблоків, як і раніше, відключені від мережі.

Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відреагував на відключення станції, заявивши, що має намір найближчими днями відвідати окупований російськими військами Енергодар.

"Майже кожного дня відбувається новий інцидент на або біля Запорізької АЕС. Ми не можемо більше гаяти час, — підкреслив Гроссі. — Я маю намір особисто очолити місію МАГАТЕ, яка прибуде на станцію найближчими днями, щоб допомогти стабілізувати ситуацію в галузі ядерної та фізичної безпеки".

Чим небезпечне знеструмлення АЕС?

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів про подробиці сьогоднішнього інциденту.

"Сьогодні вперше в історії зупинилася Запорізька атомна станція. Спрацював аварійний захист енергоблоків — після того, як внаслідок російських обстрілів було пошкоджено останню робочу лінію віддачі потужності станції в енергосистему України, — повідомив президент. — Відразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки. Світ має розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, якби після блекауту не спрацювали автоматика і наш персонал станції, ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії".

Президент підкреслив, що Росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи. Тому на країну-агресора необхідно посилювати тиск, щоб змусити армію окупантів піти з території Запорізької АЕС.

"МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти набагато швидше, ніж зараз. Кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції є ризиком глобальної радіаційної катастрофи", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше метеорологи показали, як може поширюватись радіація у разі аварії на Запорізькій АЕС. Їхня модель заснована на метеорологічних умовах станом на 15-18 серпня. За такого сценарію під загрозою опиниться значна частина України, зокрема і столиця, а також Білорусь, Польща та країни Балтії. Однак напрям вітру може змінюватися, а тому радіонукліди можуть загрожувати іншим країнам.

Як повідомлялося, Росія розробила план відключення ЗАЕС від енергосистеми України. Це може призвести до катастрофічної відмови її систем охолодження: якщо станцію буде знеструмлено, вже через півтори години реактори досягнуть небезпечної температури.