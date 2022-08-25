В шаге от катастрофы: сегодняшнее отключение ЗАЭС от сети могло привести к аварии (видео)

Хотя электроснабжение Запорожской АЭС удалось восстановить, в МАГАТЭ сильно обеспокоены ситуацией на ядерном объекте и обещают в ближайшие дни направить туда свою миссию.

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что после временной потери подключения к последней действующей внешней линии электропередачи на Запорожской АЭС два работающих реакторных блока были отсоединены от электросети.

"Украина заявила, что в этот день ЗАЭС как минимум дважды теряла подключение к линии электропередачи, но сейчас соединение восстановлено", — сказано в сообщении МАГАТЭ.

По данным агентства, сейчас станция соединена с линией 330 кВ, идущей от близлежащей теплоэлектростанции. Благодаря этому обеспечено резервное электроснабжение АЭС, однако все шесть ее энергоблоков по-прежнему отключены от сети.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отреагировал на отключение станции, заявив, что намерен в ближайшие дни посетить оккупированный российскими войсками Энергодар.

"Почти каждый день происходит новый инцидент на или около Запорожской АЭС. Мы не можем больше терять время, — подчеркнул Гросси. — Я намерен лично возглавить миссию МАГАТЭ, которая прибудет на станцию в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию в области ядерной и физической безопасности".

Чем опасно обесточивание АЭС?

В традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности сегодняшнего инцидента.

"Сегодня впервые в истории остановилась Запорожская атомная станция. Сработала аварийная защита энергоблоков – после того, как в результате российских обстрелов была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины, — сообщил президент. — Сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки. Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блэкаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии".

Президент подчеркнул, что Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы. Поэтому на страну-агрессора необходимо усиливать давление, чтобы заставить армию оккупантов уйти с территории Запорожской АЭС.

"МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать гораздо быстрее, чем сейчас. Каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – риск глобальной радиационной катастрофы", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее метеорологи показали, как может распространяться радиация в случае аварии на Запорожской АЭС. Их модель основана на метеорологических условиях по состоянию на 15-18 августа. При таком сценарии, под угрозой окажется значительная часть Украины, в том числе и столица, а также Беларусь, Польша и страны Балтии. Однако направление ветра может меняться, тем самым радионуклиды могут угрожать другим странам.

Как сообщалось, Россия разработала план отключения ЗАЭС от энергосистемы Украины. Это может привести к катастрофическому отказу ее систем охлаждения: если станция будет обесточена, уже через полтора часа реакторы достигнут опасной температуры.