Пожар и сильный дым: CNN опубликовало снимки окрестностей Запорожской АЭС (фото)

Журналисты написали, что к югу от завода начался большой пожар. Его можно увидеть на фотографиях. Также на снимках видно, как в небо поднимается столб густого дыма.

На серии спутниковых снимков, сделанных Planet Labs и Европейским космическим агентством, видны огонь и дым возле Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, о чем пишет американский телеканал CNN.

На трех спутниковых фотографиях, которые были сделаны 24 августа в 10:39, 11:30 и 11:35 видно как распространяется огонь к югу от предприятия. Кроме того, можно заметить дым, поднимающийся над зольником (бункером для сбора золы), расположенного в северной части комплекса.

[ + – ] Запорожская АЭС видна в 10:39 [ + – ] Запорожская АЭС видна в 11:30 [ + – ] Запорожская атомная электростанция видна в 11:35

В "Энергоатоме" в Telegram заявили, что 25 августа из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". Три других линии связи ранее были повреждены во время российских обстрелов. Собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются энергосистемой Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

"Замечаний к работе автоматики и систем безопасности пока нет. Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети", — написали в "Энергоатоме".

Ранее Фокус писал, что сегодняшнее отключение ЗАЭС от сети могло привести к аварии. Международное агентство по атомной энергии сообщило, что после временной потери подключения к последней действующей внешней линии электропередачи на Запорожской АЭС два работающих реакторных блока были отсоединены от электросети.

Также напомним, что Зеленский высказался об отключении ЗАЭС от энергосистемы Украины. По словам главы государства, сегодня впервые в истории остановилась Запорожская атомная электростанция. Это случилось из-за обстрелов российских оккупантов. На станции сработала аварийная защита энергоблоков из-за того, что российские захватчики регулярно ее обстреливают. В результате атак была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины. После этого сработали дизель-генераторы, которые помогли поддержать ее после остановки.