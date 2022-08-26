Авиация ВСУ нанесла удары по российской ПВО в Херсоне и области, – ОК "Юг"

Украинские военные атаковали позиции ВС РФ и склад боеприпасов в Херсонской и Николаевской областях. ВСУ удалось уничтожить российский узел связи в Дудчанах.

Украинская авиация нанесла удары вражеской системе противовоздушной обороны в городе Херсон и селе Нововоскресенское в Херсонской области. Об этом сообщает оперативной командование "Юг" в своей сводке за 25 августа.

Пресс-служба также информирует, что наши военные атаковали сосредоточение подразделений ВС РФ и склад боеприпасов в пгт Архангельское Херсонской области и селе Бурхановка Николаевской области.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удар по позициям оккупантов в Снигиревке, Нововоскресенском и Чкаловом.

Подтвержденные потери россиян составляют 20 человек личного состава, две единицы автотехники, узел связи 98-го парашютно-десантного полка в Дудчанах и склад боеприпасов в Нововоскресенском.

Атаки ВС РФ

Враг пытается удержать ранее занятые позиции. При этом россияне продолжают наносить удары из ствольной и реактивной артиллерии.

Вчера российская штурмовая авиация нанесла пять ударов по украинским позициям на линии разграничения. Обошлось без потерь.

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