Знищують техніку, боєприпаси та живу силу: у ЗСУ розповіли про контрнаступ на Херсон

В Оперативному командуванні "Південь" заявили, що сучасні контрнаступи полягають у виснаженні ворога, а "підйому війська та маршового проходу" степами Херсонської області очікувати не варто.

Українські військові продовжують контрнаступ у Херсонській області, проте "підйом війська та марш степами" українці не побачать, у ЗСУ інша тактика. Про це повідомила прессекретарка оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону українських телеканалів.

За її словами, сучасні контрнаступи мають інакший вигляд і полягають у виснаженні ворога. Вона додала, що Збройні Сили України "системно та методично" проводять контрнаступ на півдні України.

"Якщо всі очікували, що це буде підйом війська та маршовий прохід степами Херсонської області, то це дарма. Оскільки в умовах сучасної війни контрнаступ виглядає інакше. Це в основному виснаження сил противника. Чим ми і займаємося", — заявила Гуменюк.

Речниця відомства зазначила, що тактика українських військ передбачає знищення складів із боєприпасами, командних пунктів, удари по опорних пунктах — там російські війська зосереджують свою силу, техніку та озброєння. В ОК "Південь" вважають, що дії ЗСУ суттєво впливають на моральний дух росіян.

Нагадаємо, 19 серпня військовий експерт Сергій Грабський розповів, що росіяни усвідомлюють, що наступати вони не можуть. За його словами, звільнення Херсона та півдня України докорінно змінить ситуацію на фронті та зведе до нуля ціль російських військових.

Раніше аналітики зазначали, що українській армії варто уникнути вуличних боїв у Херсоні. Україні краще використати непрямий підхід: за допомогою нерегулярних сил та артилерії руйнувати лінії постачання військ РФ. Удари по складах боєприпасів уже довели свою ефективність.