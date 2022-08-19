Росіяни усвідомлюють: наступати вони не можуть, — експерт

Звільнення Херсона та півдня України докорінно змінить ситуацію на фронті й зведе до нуля цілі окупантів, заявив в інтерв'ю Фокусу військовий експерт Сергій Грабський.

Російське військове керівництво усвідомлює нездатність окупантів наступати, вони намагаються підняти ставки та налякати Збройні Сили України (ЗСУ). Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт Сергій Грабський.

"Україна зараз намагається зосередити сили та кошти на тому фронті, щоб зупинити противника та мати можливість наступати. Але можемо прийти до того, як у картковій грі, коли ставки піднімаються до такої позначки, коли обидві сторони кажуть — "пас", і ми зберігаємо статус кво", — зазначив експерт.

За його словами, противник чітко розуміє важливість Херсона та півдня України. Звільнення Херсона, півдня та Північної Таврії докорінно змінює ситуацію та зводить до нуля всі цілі, яких окупанти хотіли досягти в Україні, продовжив Грабський.

[ + – ] Ворог намагається не допустити просування української армії Фото: Getty Images

Українське керівництво чітко розуміє важливість Херсона та півдня України для подальших контратак, додав він.

Детальніше про становище на фронтах російсько-української війни та перспективи обох сторін, що воюють, читайте в інтерв'ю Сергія Грабського Фокусу.

Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ раніше говорили про зміну тактики російських військ на півдні. Ворог намагається не допустити просування української армії.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили про звільнення всіх окупованих Росією територій, незабаром по всьому фронту відбуватимуться "гострі події".

ЗСУ раніше вели запеклі бої в районі Мар'їнки та Пісок. ЗС РФ ще сподіваються встановити повний контроль над Донбасом.