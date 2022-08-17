ЗС РФ намагаються не допустити просування української армії на півдні, — Генштаб

За інформацією ЗСУ, російські війська мали частковий успіх у наступі на Авдіївку та Новомихайлівку.

Російські війська намагалися наступати на півдні та сході України і мали частковий успіх на двох напрямках у Донецькій області — Авдіївському та Новомихайлівському. Проте на шести напрямках Збройним силам вдалося відбити атаки російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб у вечірньому зведенні.

На Харківському напрямку російські війська з танків, ствольної та реактивної артилерій обстріляли Харків, Дементіївку, Соснівку, Рубіжне й інші селища. Окупанти спробували прорвати оборону ЗСУ в районі сіл Леб'яже та Базаліївка, проте успіху не мали і відійшли.

На Слов'янському напрямку армія РФ за допомогою ствольної артилерії та РСЗВ намагалася уразити підрозділи української армії та знищити об'єкти цивільної інфраструктури в районах Бражківки, Дібрівного, Мазанівки, Долини та Довгенького. Крім того, росіяни намагалися наступати у бік Новодмитрівки та Мазанівки, проте відійшли без успіхів.

На Краматорському напрямку ЗС РФ намагалися витіснити підрозділи армії України та обстрілювали їхні позиції за допомогою танків та артилерії неподалік Краматорська, Миколаївки, Серебрянки й інших населених пунктів. Крім того, російські сили завдали авіаудару біля Івано-Дар'ївки та Веселого.

Штурмовими діями намагалися покращити своє тактичне становище у напрямку населеного пункту Веселе, проте безуспішно.

На Бахмутському напрямку було зафіксовано обстріли ЗС РФ Бахмута, Зайцевого, Білогорівки, Майорська та Яковлівки. Також російські окупанти задіяли авацію біля Соледара. Проте українські воїни придушили всі спроби росіян покращити тактичне становище підрозділів у районах Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Кодеми, Зайцевого та Майорська.

На Авдіївському напрямі російські війська продовжили вогневий вплив у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Пісків та інших селищ. Біля Мар'їнки окупанти здійснили авіаудар, а в напрямку населеного пункту Опитне армія РФ має частковий успіх.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках задіяли танки та різнокаліберну артилерію для вогневого ураження населених пунктів у районі Вугледара, Гуляйполя, Оріхова, Константинівки й інших селищ. Також було зафіксовано авіаудари біля Щербаків, Малих Щербаків і Залізничного.

З метою уточнення і коригування позицій української армії ЗС РФ задіяли безпілотники.

Російська армія намагалася просунутися у напрямку Шевченкового та мала частковий успіх у наступі на Новомихайлівку Донецької області.

На Південнобузькому напрямку російські війська намагаються не допустити просування ЗСУ та створення сприятливих зусиль для контрнаступу.

"Застосуванням наявних вогневих засобів намагається завдати максимальних втрат нашим підрозділам уздовж лінії зіткнення. Не припиняє ведення повітряної розвідки безпілотними літальними апаратами. Завдав авіаційних ударів неподалік Білогірки, Лозової, Білої Криниці та Посад-Покровського", — розповіли в Генштабі.

Крім того, ЗС РФ намагалися покращити тактичне становище у напрямку Білогорівки, проте українська армія відкинула окупантів.

Нагадаємо, 17 серпня в ГУР розповіли, що найближчим часом на всьому фронті розгортатимуться гострі події. В українській розвідці зазначили, що Володимир Путін не відмовився від своїх стратегічних планів, проте Росія з кожним днем все далі від їх реалізації.

Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, як відбувається контрнаступ ЗСУ. За його словами, дії ЗСУ докорінно відрізняються від методів російської армії, яка завойовує території, вдаючись до артилерійської могутності та знищуючи міста.