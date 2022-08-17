Найближчим часом на всьому фронті розгортатимуться гострі події, — ГУР МО України (відео)

У ГУР МО заявили, що Володимир Путін не відмовився від своїх стратегічних планів, проте Росія з кожним днем все далі від їх реалізації.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Андрій Юсов заявив, що сили оборони звільнятимуть усі захоплені Росією території. Тому найближчим часом по всьому фронту відбуватимуться "гострі події". Про це Юсов розповів під час національного телемарафону.

За його словами, Росія все далі від досягнення завдань, які перед собою поставив її президент Володимир Путін. Активні бойові дії зараз відбуваються на всій лінії зіткнення. Повномасштабне вторгнення продовжується.

"Про те, що Росія виведе свої війська з території України, поки вони говорити не готові, але Україна звільнятиме всі свої території, захоплені ворогом", — розповів Юсов.

Що стосується майбутнього Дня Незалежності України, то Юсов заявив, що про прив'язку до якихось конкретних дат не йдеться, проте фактор державного свята, який відзначається 24 серпня, треба враховувати.

Також Юсов прокоментував зустріч президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та президента України Володимира Зеленського, яка відбудеться завтра, 18 серпня, у Львові. За його словами, Україна робить все, щоб забезпечити безпеку політикам, проте РФ може вирішити піти цього дня на провокації.

[ + – ] Інтерв'ю Андрія Юсова

Раніше Фокус писав, що військовий чиновник розповів, хто стоїть за диверсіями у тилу російських окупантів. За його словами, за операції у тилу російських окупантів відповідають два підрозділи у складі ЗС

Ще нагадаємо, що Кабмін дозволив командирам посвідчувати заповіти бійців. До цього моменту офіційну силу заповіту громадянина України надавало лише повідчення цього документа нотаріусом.

Також повідомлялося, що у Раді заговорили про примусові заходи для жінок, які не стануть на військовий облік. Деякі категорії жінок, які не стануть на військовий облік до 1 жовтня, поки що не каратимуть.