В ближайшее время на всем фронте будут разворачиваться острые события, — ГУР МО Украины (видео)

В ГУР МО заявили, Владимир Путин не отказался от своих стратегических планов, однако Россия с каждым днем все дальше от их реализации.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов заявил, что силы обороны будут освобождать все захваченные Россией территории. Поэтому в ближайшее время по всему фронту будут происходить "острые события". Об этом Юсов рассказал во время национального телемарафона.

По его словам, Россия находится все дальше от достижения задач, которые перед собой поставил ее президент Владимир Путин. Активные боевые действия сейчас происходят по всей линии столкновения. Полномасштабное вторжение продолжается.

"О том, что Россия уведет свои войска с территории Украины, пока они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории, захваченные врагом", — рассказал Юсов.

Что касается предстоящего Дня Независимости Украины, то Юсов заявил, что о привязке к каким-то конкретным датам речи не идет, однако фактор государственного праздника, который отмечается 24 августа, нужно учитывать.

Также Юсов прокомментировал встречу президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана, Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Украины Владимира Зеленского, которая пройдет завтра, 18 августа, во Львове. По его словам, Украина делает все, чтобы обеспечить безопасность политикам, однако РФ может решиться в этот день на провокации.

[ + – ] Интервью Андрея Юсова

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