Кабмін дозволив командирам посвідчувати заповіти бійців

Раніше оформити заповіт на своє майно, який мав би юридичну силу, українські військові могли лише після особистого відвідування нотаріальної контори.

Кабмін під час чергового засідання уряду 16 серпня своєю ухвалою дозволив командирам посвідчувати заповіти солдатів. Інформація про це з'явилась на офіційному сайті українського уряду.

Відомо, що після того, як командир своїм підписом посвідчить заповіт підлеглого, він має передати документ до Мін'юсту через генштаб ЗСУ, Міністерство оборони чи будь-який інший правоохоронний орган.

Міністерство зі свого боку зобов'язане у дводенний термін передати його нотаріусам.

Зі свого боку, нотаріуси повинні протягом трьох днів внести документ до Спадкового реєстру.

Зауважимо, що до цього моменту офіційну силу заповіту громадянина України надавало лише посвідчення цього документа нотаріусом.

Нагадаємо, раніше Мін'юст дозволив українцям укладати шлюб через відеозв'язок Zoom. У відомстві на час воєнного стану також дозволили, щоб офіційні церемонії проводили не лише співробітники РАЦСів, а й поліцейські чи військовослужбовці.

Зареєструвати шлюб можна навіть тоді, якщо одного з подружжя немає фізично. Людина, яка не перебуває у військовій частині, може бути підключена дистанційно. І навіть обидва пари можуть бути підключені дистанційно.

Фокус також писав, що до Цивільного кодексу хочуть ввести нові види заповітів та умови отримання спадщини. Це стосується насамперед заповіту з умовою та розпорядження майном померлого спадкоємцями, народженими від ЕКЗ.

Крім того, за родичами можна буде офіційно успадкувати тварин.