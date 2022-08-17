ВС РФ пытаются не допустить продвижения украинской армии на юге, — Генштаб

По информации ВСУ, российские войска имели частичный успех в наступлении на Авдеевку и Новомихайловку.

Российские войска пытались наступать на юге и востоке Украины и имели частичный успех на двух направлениях в Донецкой области — Авдеевском Новомихайловском. Однако на шести направлениях Вооруженным силам удалось отбить атаки российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб в вечерней сводке.

На Харьковском направлении российские войска из танков, ствольной и реактивной артиллерий обстреляли Харьков, Дементиевку, Сосновку, Рубежное и другие поселки. Оккупанты попытались прорвать оборону ВСУ в районе сел Лебяжье и Базалиевка, однако успеха не имели и отошли.

На Славянском направлении армия РФ с помощью ствольной артиллерии и РСЗО пыталась поразить подразделения украинской армии и уничтожить объекты гражданской инфраструктуры в районах Бражковки, Дибровного, Мазановки, Долины и Долгенького. Кроме того, россияне пытались наступать в сторону Новодмитровки и Мазановки, однако отошли без успехов.

На Краматорском направлении ВС РФ пытались вытеснить подразделения армии Украины и обстреливали их позиции с помощью танков и артиллерии недалеко от Краматорска, Николаевки, Серебрянки и других населенных пунктов. Кроме того, российские силы нанесли авиаудар возле Ивано-Дарьевки и Веселого.

Штурмовыми действиями пытались улучшить свое тактическое положение в направлении населенного пункта Веселое, однако безуспешно.

На Бахмутском направлении были зафиксированы обстрелы ВС РФ Бахмута, Зайцевого, Белогоровки, Майорска и Яковлевки. Также российские оккупанты задействовали авиацию возле Соледара. Однако украинские воины подавили все попытки россиян улучшить тактическое положение подразделений в районах Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Кодемы, Зайцевого и Майорска.

На Авдеевском направлении российские войска продолжили огневое влияние в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Песок и других поселков. Возле Марьенки оккупанты совершили авиаудар, а в направлении населенного пункта Опытное армия РФ имеет частичный успех.

На Новопавловском и Запорожском направлениях задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого поражения населенных пунктов в районе Угледара, Гуляйполя, Орехова, Констянтиновки и других поселков. Также были зафиксированы авиаудары возле Щербаков, Малых Щербаков и Железнодорожного.

С целью уточнения и корректировки позиций украинской армии ВС РФ задействовали беспилотники.

Российская армия пыталась продвинуться в направлении Шевченкового и имела частичный успех в наступлении на Новомихайловку Донецкой области.

На Южнобужском направлении российские войска пытаются не допустить продвижение ВСУ и создание благоприятных усилий для контрнаступления.

"Применением имеющихся огневых средств пытается нанести максимальные потери нашим подразделениям вдоль линии столкновения. Не прекращает ведение воздушной разведки беспилотными летательными аппаратами. Нанес авиационных ударов неподалеку от Белогорки, Лозового, Белого Колодца и Посад-Покровского", — рассказали в Генштабе

Кроме того, ВС РФ пытались улучшить тактическое положение в направлении Белогоровки, однако украинская армия отбросила оккупантов.

Напомним, 17 августа в ГУР рассказали, что в ближайшее время на всем фронте будут разворачиваться острые события. В украинской разведке отметили, что Владимир Путин не отказался от своих стратегических планов, однако Россия с каждым днем все дальше от их реализации.

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, как проходит контрнаступление ВСУ. По его словам, действия ВСУ в корне отличаются от методов российской армии, которая завоевывает территории, прибегая к артиллерийской мощи и уничтожая города.