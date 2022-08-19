Россияне отдают себе отчет: наступать они не могут, – эксперт

Освобождение Херсона и юга Украины коренным образом изменит ситуацию на фронте и сведет к нулю цели оккупантов, заявил в интервью Фокусу военный эксперт Сергей Грабский.

Российское военное руководство отдает отчет в неспособности оккупантов наступать, они пытаются поднять ставки и напугать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Украина сейчас пытается сосредоточить силы и средства на том фронте, чтобы остановить противника и иметь возможность наступать. Но можем прийти к тому, как в карточной игре, когда ставки поднимаются до такой отметки, когда обе стороны говорят – "пас", и мы сохраняем статус кво", – отметил эксперт.

По его словам, противник четко понимает, важность Херсона и юга Украины. Освобождение Херсона, юга и Северной Таврии коренным образом меняет ситуацию и сводит к нулю все цели, которые оккупанты хотели достичь в Украине, продолжил Грабский.

[ + – ] Враг пытается не допустить продвижение украинской армии Фото: Getty Images

Украинское руководство четко понимает важность Херсона и юга Украины для дальнейших контратак, добавил он.

Подробнее о положении на фронтах российско-украинской войны и перспективах обеих воюющих сторон читайте в интервью Сергея Грабского Фокусу.

Напомним, что в Генштабе ВСУ ранее говорили об изменении тактики российских войск на юге. Враг пытается не допустить продвижение украинской армии.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили об освобождении всех оккупированных Россией территорий, скоро по всему фронту будут происходить "острые события".

ВСУ ранее вели ожесточенные бои в районе Марьинки и Песок. ВС РФ еще надеются установить полный контроль над Донбассом.