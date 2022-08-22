Уничтожают технику, боеприпасы и живую силу: в ВСУ рассказали о контрнаступлении на Херсон

В Оперативном командовании "Юг" заявили, что современные контрнаступления заключаются в истощении врага, а "подъема войска и маршевого прохода" по степям Херсонской области ожидать не стоит.

Украинские военные продолжают контрнаступление в Херсонской области, однако "подъем войска и марш степями" украинцы не увидят, у ВСУ другая тактика. Об этом рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк в эфире национального марафона украинских телеканалов.

По ее словам, современные контрнаступления выглядят иначе и заключаются в истощении врага. Она добавила, что Вооруженные силы Украины "системно и методично" проводят контрнаступление на юге Украины.

"Если все ожидали, что это будет подъем войска и маршевый проход по степям Херсонской области, то это зря. Поскольку в условиях современной войны контрнаступление выглядит иначе. Это в основном истощение сил противника. Чем мы и занимаемся", — заявила Гуменюк.

Спикер ведомства отметила, что тактика украинских войск предусматривает уничтожение складов с боеприпасами, командных пунктов, удары по опорным пунктам — там российские войска сосредотачивают свою силу, технику и вооружение. В ОК "Юг" считают, что действия ВСУ существенно влияют на моральный дух россиян.

Напомним, 19 августа военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что россияне отдают себе отчет, что наступать они не могут. По его словам, освобождение Херсона и юга Украины коренным образом изменит ситуацию на фронте и сведет к нулю цели российских военных.

Ранее аналитики отмечали, что украинской армии стоит избежать уличных боев в Херсоне. Украине лучше использовать непрямой подход: с помощью нерегулярных сил и артиллерии разрушать линии снабжения войск РФ. Удары по складам боеприпасов уже доказали свою эффективность.