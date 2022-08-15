Изолировать Херсон и перекрыть снабжение: ВСУ стоит избежать уличных боев, — The Economist

По мнению аналитиков, Украине лучше использовать непрямой подход: с помощью нерегулярных сил и артиллерии разрушать линии снабжения войск РФ. Удары по складам боеприпасов уже доказали свою эффективность.

Украинские официальные лица на протяжении нескольких месяцев намекали и заявляли о том, что контрнаступление в Херсонской области неизбежно. Американские ракеты HIMARS разрушали мосты, чтобы изолировать российские силы на западе от Днепра. Однако наступать, сложнее, чем обороняться. Об этом сообщает The Economist.

Британская разведка в конце июля заявляла, что контрнаступление в Херсоне уже начинается, а после взрывов в Крыму на аэродроме вблизи города Саки генерал Дмитрий Марченко заявил, что Херсон будет освобожден к концу года.

Однако это задача не из простых, ведь только пехота может захватывать территории. Считается, что атакующей стороне нужно втрое больше личного состава, чтобы успешно преодолевать хорошо укрепленную оборону. Если когда-либо у Украины было такое преимущество, то сейчас это уже не так. На протяжении нескольких прошлых недель РФ перебросила свои силы из-под Изюма на восточном фронте, чтобы укрепить свои позиции в Херсоне и области. По словам беженцев, которым недавно удалось выехать из города, они видели многочисленную технику и российских военных, в частности вблизи Новой Каховки.

Окно возможностей упущено

[ + – ] У Украины незначительный опыт участия в масштабных наступательных действиях.

Конрад Музыка из Rochan Consulting, компании, которая отслеживание положение дел на фронте, сообщил, что на конец июля в области присутствовало 13 российских батальонно-тактических групп (БТГ). (Одна БТГ — это обычно несколько сотен человек). Сейчас их уже 25-30.

"Сейчас мы считаем, что это окно возможностей уже упущено. — объяснил аналитик. — Украинцы не обладают достаточной численностью войск в сравнении с россиянами".

У Украины есть достаточно количество военнослужащих, но большинсто из них — новобранцы. В самых сложных боях участвовали пять бригад наиболее опытных и обученных украинских солдат, отмечает Джек Уотлинг, аналитик из Royal United Services Institute. Эти подразделения измотаны и понесли тяжелые потери. На подготовку и оснащение новобранцев уйдет время.

Наступление на Херсон: ВСУ прекрасно умеют обороняться

"После 8 лет войны украинские силы прекрасно научились обороняться, но но у них очень незначительный опыт участия в масштабных наступательных действиях, или вообще без такового", — пояснил полковник Сергей Грабский в интервью авторам подкаста Geopolitics Decanted. Успешная контрнаступательная операция была сопряжена со множеством потерь.

У российских войск было время подготовиться. Они месяцами рыли окопы и свозили все необходимое для укрепления позиций в Херсонской области.

По мнению Криса Догерти, бывшего стратега в Пентагоне, если наступление ВСУ на Херсон будет выглядеть так, как атака россиян на Северодонецк — это тупик.

"Украина потеряет очень много личного состава и материала, и, скорее всего, это будет последняя крупная операция украинских сил в 2022 году", — объяснил он.

По мнению Догерти, Украине стоит использовать непрямой подход: изолировать Херсон и, с помощью нерегулярных сил и артиллерии, перекрывать линии снабжения российских войск. Недавние партизанские атаки, а также удары по складам боеприпасов указывают на эффективность такого подхода. Некоторые официальные лица Украины говорят, что согласны ждать и изматывать российские силы, чтобы избежать уличных боев и не разрушать город.

Вместе с тем от заявлений о том, что наземное наступление неизбежно, есть некоторая польза. Помимо того, что жители оккупированных областей воспрянут духом, это может быть уловкой для того, чтобы командование ВС РФ пришлось стягивать силы с других направлений. В таком случае в других регионах останутся незащищенные места, чем Украина сможет воспользоваться.

[ + – ] Недавние партизанские атаки, а также удары по складам боеприпасов доказали эффективность непрямого подхода.

Наступление на Херсон: политическая и военная стратегия

Вопрос в том, как согласуются и согласуются ли вообще политические и военные стратегии Украины. Президент Зеленский стремится показать западных партнерам, что оружие, которое они передают Украине, вносит перелом в ход войны, а сопутствующие экономические сложности не напрасны.

Российская армия восполняет боевые потери, это обстоятельство и размокшая земля осенью усложнят предполагаемое наступление. Если оно не состоится, это подорвет боевой дух, однако в случае провала разочарование будет еще большим.

Аналитики указывают на Северодонецк, где, как считается, Зеленский вопреки советам настаивал на обороне города украинскими войсками излишне долго, чем это следовало бы, поскольку украинцы едва вышли оттуда живыми. В истории, в частности, во Второй мировой есть примеры того, когда военные операции начинались слишком рано и в конечном итоге оказывались неоправданными.

Ранее Фокус сообщал, что руководство оккупантов сбежало из Херсона после уничтожения путей снабжения. Главные маршруты на оккупированных территориях Херсонской области — под огневым контролем украинских военных.

Напомним, что в Украине продлят военное положение и мобилизацию. Предусмотрено продление на 90 суток, до 21 ноября.