Близько 10 тисяч солдатів ЗС РФ можуть потрапити в оточення на Харківському напрямку, — росЗМІ

У російського командування, як припускають журналісти, може не бути резервних сил для запобігання "котлу".

Угруповання військ ЗС РФ чисельністю близько 10 тисяч солдатів, що дислокується від Куп'янська до Слов'янська, ризикує опинитися в оперативному оточенні. Про це пише російське видання "Медуза".

Журналісти зазначають, що підрозділи Збройних сил України розпочали масштабний контрнаступ у Харківській області, зумівши звільнити Балаклію, яка була під контролем Росії з 3 березня.

Однак, як пише "Медуза", деокупація населеного пункту не найгірше, що може статися з ЗС РФ на даній ділянці фронту. Контрнаступ ЗСУ призвів до того, що угруповання російських військ чисельністю близько 10 тисяч солдатів, що дислокується від Куп'янська до Слов'янська, може потрапити в оточення.

Ситуацію в цій оперативній зоні, як стверджують журналісти, також посилює швидке просування українських військ — за 72 години вони просунулися на Харківському напрямку на 50 кілометрів.

У своєму матеріалі "Медуза" посилається на російських воєнкорів, які скаржаться на успіхи ЗСУ — просування від Шевченкового майже до Куп'янська та зміцнення позицій біля берега Оскольського водосховища в районі села Сенькове. Якщо ці повідомлення будуть підтверджені офіційною українською стороною — ізюмське угруповання ЗС РФ буде повністю відрізане від Куп'янська, до якого Росія доставляла техніку та боєприпаси залізницею.

За словами журналістів, у такому випадку росіяни зможуть мати "зв'язок із землею" тільки через понтонні переправи через річку Оскіл і через погані дороги на іншому березі водосховища.

"Але й там можуть з'явитися українські війська. Все це означає, що великій групі російських військ, що складається з кількох з'єднань загальною чисельністю понад 10 тисяч осіб, загрожує оперативне оточення", — пише "Медуза" і зазначає, що у Росії може не виявитися резервних сил для запобігання "котлу" на Харківському напрямку.

Варто зазначити, що українська армія під час контрнаступу на Харківському напрямку змогла звільнити понад 20 населених пунктів, які контролювали ЗС РФ.

Також повідомлялося, що ЗСУ в найближчі 72 години можуть звільнити Куп'янськ, який під контролем Росії з 27 лютого. Аналітики американського інституту ISW припускають, що втрата логістичного вузла позбавить ЗС РФ можливості готуватися до наступальних та оборонних операцій на Харківському напрямку.