СБУ підтвердило звільнення Куп'янська від російських загарбників (фото)

Бійці спецпідрозділу "Альфа" допомагають вибити російські війська з українського міста.

Служба безпеки України прозвітувала про звільнення міста Куп'янськ у Харківській області, яке було під контролем Росії. Пресслужба зробила офіційне оголошення в Telegram.

Вона опублікувала фотографії з Куп'янська, на яких знято бійців Центру спеціальних операцій СБУ "Альфа". Військові позують на одній із вулиць міста на тлі української броньованої колісної машини новатор.

"Спецназівці ЦСО "А" СБУ в Куп'янську, яке було та завжди буде українським! Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Ідемо далі! Слава Україні!" — заявили в СБУ.

Генеральний штаб ЗСУ та Міноборони України поки що офіційно не підтвердили взяття Куп'янська, проте вранці 10 вересня стало відомо, що українські військові прорвалися до міської ради. Бійці 92-ої окремої механізованої бригади сфотографувалися на тлі установи, заздалегідь скинувши російський прапор. Бійці ЗСУ також зняли вигляд на місто з даху невідомої будівлі.

Раніше з'явилася інформація, що в Куп'янську зруйнували стратегічний міст через Оскол, через який ЗС РФ отримували підкріплення. Без цієї переправи сили росіян значно послабшали. За деякою інформацією, російські солдати самі могли підірвати об'єкт під час відступу до східної частини Куп'янська.

Повідомлялося також про втечу ЗС РФ з Ізюма Харківської області. Як заявив боєць Нацгвардії та ексдепутат Ізюмської міськради Микита Каракай, ЗСУ добивали залишки ворожих військ на околицях міста, але більша частина попрямувала в бік Луганської області.