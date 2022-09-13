ЗСУ розгромили елітну бригаду ЗС РФ, яку готували для війни з НАТО, — розвідка Британії
1-шу гвардійську танкову бригаду, яка зазнала серйозних втрат у перші тижні великої війни, не було відновлено до контрнаступу українських військ.
Збройні сили України під час просування на Харківському напрямку розгромили елітний підрозділ ЗС РФ, який призначався для оборони Москви у випадку прямого конфлікту з НАТО. Про це йдеться у свіжому звіті військової розвідки Міністерства оборони Великобританії від 13 вересня.
За даними відомства, частина виведених російських сил із Харківської області на тлі просування ЗСУ належала до 1-ї гвардійської танкової бригади, яка підкорялася Західному військовому округу РФ.
Британські розвідники зазначають, що цей підрозділ зазнав серйозних втрат у перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну і не було повністю відновлено до моменту контрнаступу української армії.
ЗСУ під час боїв на Харківському напрямку, як сказано у звіті, розгромили елітну 1-шу гвардійську танкову бригаду, яка призначалася для оборони Москви у випадку прямого збройного конфлікту з Північноатлантичним Альянсом.
"Після того, як 1-ша гвардійська танкова бригада та інші з'єднання ЗВО сильно зазнали поразки, звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, сильно ослаблені. На відновлення цього потенціалу Росії, ймовірно, знадобляться роки", — додали у військовій розвідці Великобританії, коментуючи провал ЗС РФ на Харківському напрямку.
За даними Головного управління розвідки Міноборони України, 1-ша гвардійська танкова бригада зазнала серйозних втрат під час повномасштабного вторгнення. Станом на травень 2022 року елітний російський підрозділ втратив до 409 військовослужбовців, а також понад 300 одиниць бойової техніки.
Нагадаємо, раніше видання Forbes підрахувало збитки ЗС РФ під час успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області. Протягом кількох днів російська армія втратила сотні броньованих машин та артилерійських систем на загальну суму $673 млн. Найдорожчою втратою став комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1", який оцінюється майже $57 млн.
Також повідомлялося, що ЗС РФ не можуть зміцнити нову лінію фронту після успішного контрнаступу ЗСУ та змушені відступати з Харківської області на інші напрямки.