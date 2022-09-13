ЗС РФ не можуть зміцнити нову лінію фронту і тікають із Харківської області, — ISW (фото)

Російська сторона, на думку аналітиків, стурбована форсуванням ЗСУ Сіверського Дінця для деокупації Ямполя, завдяки чому Київ зможе проводити нові штурмові дії.

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ЗС РФ не спроможні зміцнити нову лінію фронту після деокупації Збройними Силами України Харківської області, через що росіяни залишають цей район або передислокуються на інші напрямки. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 12 вересня.

Після успішного контрнаступу ЗСУ російські джерела стверджували, що лінія фронту стабілізувалася у районі річки Оскіл.

За даними ISW, наразі тривають запеклі бої за населений пункт Лиман Донецької області, який поки залишається під контролем ЗС РФ. Водночас, як зазначають аналітики, російська сторона висловлює стурбованість через форсування українськими силами Сіверського Дінця біля Закітного. Ця операція, ймовірно, проводиться з метою встановлення контролю над Ямполем, що дозволить підрозділам ЗСУ далі проводити наступальні дії.

Аналітики ISW стверджують, що ЗС РФ не може зміцнити нову лінію фронту після звільнення більшої частини Харківської області, через що росіяни залишають цей район або передислокуються на інші напрямки.

"Російські сили та колабораціоністи, ймовірно, зазнають психологічного тиску через українські успіхи і прагнуть залишити населені пункти поблизу нової лінії фронту, які вони сприймають як вразливі для українського просування. Деякі проросійські проксі вже передислокуються з Харківської області до південно-західної частини Донецької області, що вказує на те, що російське командування не приділяє пріоритетної уваги зміцненню вразливих позицій на схід від річки Оскіл", — додали експерти у своєму новому звіті.

[ + – ] ЗС РФ не можуть зміцнити нову лінію фронту після контрнаступу ЗСУ

Варто зазначити, що Forbes підрахував збитки Росії після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку. За даними видання, російська армія за кілька днів втратила близько 160 броньованих машин та 100 артилерійських систем, а загальна вартість втраченої техніки становить близько $673 млн.

Також повідомлялося, що в Росії змінили командувача Західного військового округу після провалу ЗС РФ на Харківському напрямку. На цій посаді генерал-лейтенанта Романа Бердникова змінив Олександр Лапін.