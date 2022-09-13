ВС РФ не могут укрепить новую линию фронта и бегут из Харьковской области, — ISW (фото)

Российская сторона, по мнению аналитиков, обеспокоена форсированием ВСУ Северского Донца для деоккупации Ямполя, благодаря чему Киев сможет проводить новые штурмовые действия.

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ВС РФ не в состоянии укрепить новую линию фронта после деоккупации Вооруженными силами Украины Харьковской области, из-за чего россияне покидают этот район или передислоцируются на другие направления. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 12 сентября.

После успешного контрнаступления ВСУ российские источники утверждали, что линия фронта стабилизировалась в районе реки Оскол.

По данным ISW, на данный момент продолжаются ожесточенные бои за населенный пункт Лиман Донецкой области, который пока остается под контролем ВС РФ. Вместе с этим, как отмечают аналитики, российская сторона выражает обеспокоенность из-за форсирования украинскими силами Северского Донца возле Закитного. Эта операция, вероятно, проводится с целью установить контроль над Ямполем, что позволит подразделениям ВСУ дальше проводить наступательные действия.

Аналитики ISW утверждают, что ВС РФ не в состоянии укрепить новую линию фронта после освобождения большей части Харьковской области, из-за чего россияне покидают этот район или передислоцируются на другие направления.

"Российские силы и коллаборационисты, вероятно, испытывают психологическое давление из-за украинских успехов и стремятся покинуть населенные пункты вблизи новой линии фронта, которые они воспринимают как уязвимые для украинского продвижения. Некоторые пророссийские прокси уже передислоцируются из Харьковской области в юго-западную часть Донецкой области, что указывает на то, что российское командование не уделяет приоритетного внимания укреплению уязвимых позиций к востоку от реки Оскол", — добавили эксперты в своем новом отчете.

[ + – ] ВС РФ не могут укрепить новую линию фронта после контрнаступления ВСУ

Стоит отметить, что Forbes подсчитал убытки России после успешного контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении. По данным издания, российская армия за несколько дней лишилась около 160 бронированных машин и 100 артиллерийских систем, а общая стоимость потерянной техники составляет около $673 млн.

Также сообщалось, что в России сменили командующего Западным военным округом после провала ВС РФ на Харьковском направлении. На этой должности генерал-лейтенанта Романа Бердникова сменил Александр Лапин.