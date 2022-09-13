ВС РФ не могут укрепить новую линию фронта и бегут из Харьковской области, — ISW (фото)
Российская сторона, по мнению аналитиков, обеспокоена форсированием ВСУ Северского Донца для деоккупации Ямполя, благодаря чему Киев сможет проводить новые штурмовые действия.
ВС РФ не в состоянии укрепить новую линию фронта после деоккупации Вооруженными силами Украины Харьковской области, из-за чего россияне покидают этот район или передислоцируются на другие направления. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 12 сентября.
После успешного контрнаступления ВСУ российские источники утверждали, что линия фронта стабилизировалась в районе реки Оскол.
По данным ISW, на данный момент продолжаются ожесточенные бои за населенный пункт Лиман Донецкой области, который пока остается под контролем ВС РФ. Вместе с этим, как отмечают аналитики, российская сторона выражает обеспокоенность из-за форсирования украинскими силами Северского Донца возле Закитного. Эта операция, вероятно, проводится с целью установить контроль над Ямполем, что позволит подразделениям ВСУ дальше проводить наступательные действия.
Аналитики ISW утверждают, что ВС РФ не в состоянии укрепить новую линию фронта после освобождения большей части Харьковской области, из-за чего россияне покидают этот район или передислоцируются на другие направления.
"Российские силы и коллаборационисты, вероятно, испытывают психологическое давление из-за украинских успехов и стремятся покинуть населенные пункты вблизи новой линии фронта, которые они воспринимают как уязвимые для украинского продвижения. Некоторые пророссийские прокси уже передислоцируются из Харьковской области в юго-западную часть Донецкой области, что указывает на то, что российское командование не уделяет приоритетного внимания укреплению уязвимых позиций к востоку от реки Оскол", — добавили эксперты в своем новом отчете.
Стоит отметить, что Forbes подсчитал убытки России после успешного контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении. По данным издания, российская армия за несколько дней лишилась около 160 бронированных машин и 100 артиллерийских систем, а общая стоимость потерянной техники составляет около $673 млн.
Также сообщалось, что в России сменили командующего Западным военным округом после провала ВС РФ на Харьковском направлении. На этой должности генерал-лейтенанта Романа Бердникова сменил Александр Лапин.