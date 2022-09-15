ВСУ разбили под Бахмутом парашютно-десантный полк РФ: у оккупантов большие потери (фото)

Подразделение не может участвовать в боевых действиях из-за массовых потерь живой силы и техники. Два дня назад под Изюмом ликвидировали командира этого полка Павла Кривова.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили значительное количество военных и техники 137-го парашютно-десантного полка 106-й парашютно-десантной дивизии врага. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"По имеющейся информации, подтверждено уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделений 137-го парашютно-десантного полка 106-й парашютно-десантной дивизии вооруженных сил России на Бахмутском направлении", — проинформировали украинские военные.

Из-за больших потери данное подразделение не может продолжать боевые действия в Украине, оккупантам надо провести для этого дополнительные мероприятия, подчеркнул Генштаб.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан два дня назад сообщил о ликвидации под Изюмом командира 137-го парашютно-десантного полка, подполковника Павла Кривова.

[ + – ] Павел Кривов сделал "шаг доброй воли" под Изюмом

"Командир 137 пдп подполковник Павел Кривов под Изюмом сделал "шаг доброй воли" — официально денацифицировался и демилитаризовался", — отметил Штефан.

Место дислокации 137-й гвардейского парашютно-десантного полка

Войсковая часть 41450 137-го гвардейского парашютно-десантного полка находится в российском городе Рязань. Этот полк — часть 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Западного военного округа РФ.

Военнослужащие 137-го парашютно-десантного полка уже погибали в Украине. В марте Рязанская гордума называла имена 4 захватчиков, которых устранили ВСУ.

В числе погибших оказался сын вице-губернатора Ненецкого автономного округа РФ Александра Дудорова. Дудоров-младший был заместителем политотдела разведывательной роты 137-го парашютно-десантного полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии.

[ + – ] Дудоров-младший был заместителем политотдела разведывательной роты 137-го парашютно-десантного полка

Большая часть военных полка прошла Афганскую войну, а в ноябре 1994 года они участвовали в Первой чеченской войне. Военных десантировали в Моздоке и поручили прорывать окружение вокруг 131-й мотострелковой бригады при штурме Грозного.

Главное управления разведки Минобороны ранее сообщало о сокращении отправок в Украину солдат из-за их нежелания воевать. Бойцы 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии из Бурятии массово написали рапорты на увольнение.

Фокус ранее писал об уничтожении элитное подразделение 1-й гвардейской танковой армии. Этих военных российское руководство планировало использовать для обороны Москвы в случае военного конфликта с НАТО.

Отметим, что только за один день — 8 сентября украинские военные ликвидировали 650 захватчиков. Военные ВУЗы в России уже хотят провести досрочный выпуск курсантов, чтобы отправить их на войну в Украине.