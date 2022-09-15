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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ разбили под Бахмутом парашютно-десантный полк РФ: у оккупантов большие потери (фото)

137-й парашютный полк, российский полк, военные рф
Войсковая часть 137-го гвардейского парашютно-десантного полка находится в Рязани

Подразделение не может участвовать в боевых действиях из-за массовых потерь живой силы и техники. Два дня назад под Изюмом ликвидировали командира этого полка Павла Кривова.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили значительное количество военных и техники 137-го парашютно-десантного полка 106-й парашютно-десантной дивизии врага. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"По имеющейся информации, подтверждено уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделений 137-го парашютно-десантного полка 106-й парашютно-десантной дивизии вооруженных сил России на Бахмутском направлении", — проинформировали украинские военные.

Из-за больших потери данное подразделение не может продолжать боевые действия в Украине, оккупантам надо провести для этого дополнительные мероприятия, подчеркнул Генштаб.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан два дня назад сообщил о ликвидации под Изюмом командира 137-го парашютно-десантного полка, подполковника Павла Кривова.

Павел Кривов, Командир 137 полка, убит Павел Кривов
Павел Кривов сделал "шаг доброй воли" под Изюмом

"Командир 137 пдп подполковник Павел Кривов под Изюмом сделал "шаг доброй воли" — официально денацифицировался и демилитаризовался", — отметил Штефан.

Место дислокации 137-й гвардейского парашютно-десантного полка

Войсковая часть 41450 137-го гвардейского парашютно-десантного полка находится в российском городе Рязань. Этот полк — часть 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Западного военного округа РФ.

Военнослужащие 137-го парашютно-десантного полка уже погибали в Украине. В марте Рязанская гордума называла имена 4 захватчиков, которых устранили ВСУ.

В числе погибших оказался сын вице-губернатора Ненецкого автономного округа РФ Александра Дудорова. Дудоров-младший был заместителем политотдела разведывательной роты 137-го парашютно-десантного полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии.

сын Александра Дудорова, григорий дудоров
Дудоров-младший был заместителем политотдела разведывательной роты 137-го парашютно-десантного полка

Большая часть военных полка прошла Афганскую войну, а в ноябре 1994 года они участвовали в Первой чеченской войне. Военных десантировали в Моздоке и поручили прорывать окружение вокруг 131-й мотострелковой бригады при штурме Грозного.

Главное управления разведки Минобороны ранее сообщало о сокращении отправок в Украину солдат из-за их нежелания воевать. Бойцы 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии из Бурятии массово написали рапорты на увольнение.

Фокус ранее писал об уничтожении элитное подразделение 1-й гвардейской танковой армии. Этих военных российское руководство планировало использовать для обороны Москвы в случае военного конфликта с НАТО.

Отметим, что только за один день — 8 сентября украинские военные ликвидировали 650 захватчиков. Военные ВУЗы в России уже хотят провести досрочный выпуск курсантов, чтобы отправить их на войну в Украине.