Россия досрочно выпустит курсантов, чтоб отправить их на войну с Украиной, — Генштаб ВСУ

Стрелковый полк планируют сформировать из выпускников 5-го курса Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, для которых обучение закончится досрочно.

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В военных учебных заведениях РФ планируют провести досрочный выпуск курсантов, так как ВС РФ испытывают недостачу живой силы для войны в Украине. Об этом стало известно из вечерней сводки Генштаба ВСУ во вторник, 13 сентября.

В пресс-службе Генштаба сообщили, что в РФ планируют пополнить недостачу мобилизированных младшим офицерским составом.

Так, в декабре 2022 года планируется досрочный выпуск 5-го курса Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова (Севастополь, АР Крым).

Досрочные выпуски также пройдут и в нескольких других учебных заведениях, которые функционируют под кураторством Минобороны РФ.

Как стало известно ранее, на базе училища хотят создать морской стрелковый полк и направить его воевать на передовую против украинских военных.

Возглавить его планирует начальник факультета береговых ракетно-артиллерийских войск и специальной подготовки полковник Владимир Карпушенко. Командовать ротами и взводами будут курсанты выпускного курса, которые более всех подготовлены практически.

Обращение о создании полка было направлено в Генеральный штаб РФ. Известно, что там поддержали эту инициативу и даже отработали организационную директиву по формированию морского стрелкового полка.

Ранее Пентагон заявил о том, что Россия потеряла в Украине 70-80 тысяч человек с начала войны. По словам замминистра обороны США по военно-политическим вопросам Колина Каля, РФ несет значительные потери в Украине, с учетом того, что не достигнута ни одна из целей Путина.

Фокус также писал о том, что Россия ничего не потеряла, развязав полномасштабную войну против Украины. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.