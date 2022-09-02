В Крыму готовят курсантов для войны с ВСУ, — СМИ

Журналисты пишут, что в Генштабе РФ уже одобрили создание специального полка, в который будут входить курсанты. Для них даже могут выделить бронетехнику, которую отберут у "кадыровцев".

Руководитель севастопольского Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова решил создать на базе училища морской стрелковый полк и направить его воевать против ВСУ. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Укринформ.

В материале сказано, что такой полк должен возглавить начальник факультета береговых ракетно-артиллерийских войск и специальной подготовки полковник Владимир Карпушенко. А вот стрелковые батальоны должны возглавить начальники курсов училища. Должности командиров рот и взводов распределят между наиболее подготовленными курсантами выпускного курса. Отмечается, что курсовые офицеры и преподаватели отказываются идти на фронт. Некоторые также начали писать рапорты о переводе в другие военные учебные заведения РФ.

Обращение о создании полка было направлено в Генеральный штаб РФ. Известно, что там поддержали эту инициативу и даже отработали организационную директиву по формированию морского стрелкового полка.

Также журналисты пишут, со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций, рассматривается инициатива передачи в такой полк боевых бронированных машин. Их заберут у так называемых "кадыровцев", так как сами они "оборонять Крым" не спешат.

Еще в материале сказано, что во времена Второй мировой войны учебное заведение уже формировало такие подразделения. К примеру, была создана 76-я морская стрелковая бригада, командиром которой был начальник училища капитан 1-го ранга Апостолы Борис Николаевич. Однако в 2022 году начальник Черноморского высшего военно-морского училища контрадмирал Александр Гринкевич отказался принять на себя командование полком.

Ранее Фокус писал, что деревянные HIMARS берут на себя удары российских ракет. Украина обзавелась целым парком деревянных высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), чтобы обмануть Россию и заставить ее запускать дорогостоящие ракеты дальнего радиуса действия по бесполезным ложным целям.

Еще напомним, что эксперты рассказали, как немецкие Leopard и БМП Marder помогли бы ВСУ при наступлении на Херсон. В высокоманевренных сражениях очень важно иметь возможность быстро переправлять пехоту из точки А в точку Б. Поэтому ВСУ пригодились бы даже списанные танки Leopard 1.