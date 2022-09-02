У Криму готують курсантів для війни із ЗСУ, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що в Генштабі РФ вже схвалили створення спеціального полку, до якого входитимуть курсанти. Для них навіть можуть виділити бронетехніку, яку відберуть у "кадировців".

Керівник севастопольського Чорноморського вищого військово-морського училища ім. Нахімова вирішив створити на базі училища морський стрілецький полк та направити його воювати проти ЗСУ. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Укрінформ.

У матеріалі сказано, що такий полк має очолити начальник факультету берегових ракетно-артилерійських військ та спеціальної підготовки полковник Володимир Карпушенко. А ось стрілецькі батальйони мають очолити начальники курсів училища. Посади командирів рот та взводів розподілять між найпідготовленішими курсантами випускного курсу. Зазначається, що курсові офіцери та викладачі відмовляються йти на фронт. Деякі також почали писати рапорти про переведення до інших військових навчальних закладів РФ.

Звернення про створення полку направлено до Генерального штабу РФ. Відомо, що там підтримали цю ініціативу та навіть відпрацювали організаційну директиву щодо формування морського стрілецького полку.

Також журналісти пишуть, з посиланням на Управління стратегічних комунікацій, що розглядається ініціатива передачі до такого полку бойових броньованих машин. Їх заберуть у так званих "кадировців", оскільки самі вони "обороняти Крим" не поспішають.

Ще в матеріалі сказано, що за часів Другої світової війни навчальний заклад уже формував такі підрозділи. Наприклад, створено 76-а морську стрілецьку бригаду, командиром якої був начальник училища капітан 1-го рангу Апостоли Борис Миколайович. Проте у 2022 році начальник Чорноморського вищого військово-морського училища контрадмірал Олександр Гринкевич відмовився взяти на себе командування полком.

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