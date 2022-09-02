Как немецкие Leopard и БМП Marder помогли бы ВСУ при наступлении на Херсон

В высокоманевренных сражениях очень важно иметь возможность быстро переправлять пехоту из точки А в точку Б. Поэтому ВСУ пригодились бы даже списанные танки Leopard 1.

Украинские военные активно проводят боевые действия на Херсонском направлении. Немецкая бронетехника могла бы помочь ВСУ в боях. Об этом сообщает издание ZDF

Несмотря на практически полное отсутствие информации о боевых действиях, в сети появляются видео, на которых видны бойцы ВСУ. Украинская пехота передвигается вслед за бронетехникой на плоских площадях Херсонщины. Из-за этого вновь появляются вопрос, помогла ли бы немецкая бронетехника.

Профессор международной политики университета Бундесвера Карло Масала убежден, что немецкие БМП Marder могли бы помочь ВСУ.

"Marder помогает быстро переместить войска из пункта А в пункт Б — это бесценный помощник в мобильной битве, подобной той, что происходит в Херсоне. Без бронетехники у украинских солдат нет защиты", — говорит Маcала.

В таких боях ВСУ помогли бы даже выведенные из службы танки Leopard 1. Они помогают прикрывать пехоту, бороться с другими танками, а также с укреплениями врага. Хватило бы даже трех бригад танков (в немецкой армии одна бригада имеет 44 танка).

Если бы все дискуссии в Германии завершились поставками, то первые БМП Marder уже бы защищали украинских бойцов.

Однако военный эксперт и полковник в отставке Вольфганг Рихтер говорит, что у Украины нет недостатка в БМП. Украинская пехота сидит сверху на БТР и БМП из-за старой советской традиции. Все они спешиваются с техники, когда начинается стрельба. Также немецкая оборона промышленность не способна восстанавливать технику в нужном количестве.

"В отрасли существует конкурентная ситуация. Возможности ВПК ограничены", — считает Рихтер.

Однако в заключение Рихтер все же считает, что Украина может получить западные танки и БТР как это уже было с артиллерией и РСЗО.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает от США и Германии поставки танков Abrams и Leopard.

Ранее сообщалось, что Испания решила не отправлять Украине немецкие танки Leopard из-за их плохого технического состояния.