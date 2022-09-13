Росія достроково випустить курсантів, щоб відправити їх на війну з Україною, — Генштаб ЗСУ

Стрілковий полк планують сформувати з випускників 5-го курсу Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова, для яких навчання закінчиться достроково.

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У військових навчальних закладах РФ планують провести достроковий випуск курсантів, оскільки ЗС РФ зазнає нестачі живої сили для війни в Україні. Про це стало відомо з вечірнього зведення Генштабу ЗСУ у вівторок, 13 вересня.

У пресслужбі Генштабу повідомили, що в РФ планують поповнити нестачу мобілізованих молодшим офіцерським складом.

Так, у грудні 2022 року планують достроковий випуск 5 курсу Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова (Севастополь, АР Крим).

Дострокові випуски також пройдуть і в кількох інших навчальних закладах, які функціонують під кураторством Міноборони РФ.

Як стало відомо раніше, на базі училища хочуть створити морський стрілецький полк і направити його воювати на передову проти українських військових.

Очолити його планує начальник факультету берегових ракетно-артилерійських військ і спеціальної підготовки полковник Володимир Карпушенко. Командуватимуть ротами та взводами курсанти випускного курсу, які найбільше підготовлені практично.

Звернення про створення полку направили в Генеральний штаб РФ. Відомо, що там підтримали цю ініціативу та навіть відпрацювали організаційну директиву щодо формування морського стрілецького полку.

Раніше Пентагон заявив про те, що Росія втратила в Україні 70-80 тисяч людей із початку війни. За словами заступника міністра оборони США з військово-політичних питань Коліна Каля, РФ зазнає значних втрат в Україні, з урахуванням того, що не досягнуто жодної з цілей Путіна.

Фокус також писав про те, що Росія нічого не втратила, розв'язавши повномасштабну війну проти України. Таку заяву зробив президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Східному економічному форумі у Владивостоці.