"У них є чіткий план": у ЗСУ розповіли, чи буде обстріл України на Новий рік

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що не варто прив'язувати атаки росіян до конкретних дат. Вони можуть вдарити будь-якої миті.

Related video

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російська сторона має чіткий план атак по українській території. Про це він розповів у коментарі агентству "РБК-Україна".

Відповідаючи на запитання про можливі атаки у період новорічних свят, Ігнат зазначив, що не варто прив'язувати обстріл ворога до конкретних дат.

"Наше Головне управління розвідки порадило не прив'язуватись до дат, що вони можуть там нас "вітати", — прокоментував спікер.

При цьому Ігнат наголосив, що у Кремля наперед розписано всі цілі на українській території.

"У них є чіткий план, у них розписано пріоритетні цілі в Україні. Перший пріоритет, другий, третій", — додав він.

За його словами, Росія намагається вибрати ціль таким чином, щоб удар став якомога болючішим для України.

"Залежно від того, де нам буде болючіше, вони туди і б'ють, як можна підліше, якомога нахабніше і болісно", — каже спікер.

Як вважає Ігнат, якщо ЗС РФ можуть "підв'язати" таку ціль до якоїсь дати, щоб догодити Володимиру Путіну та підіграти очікуванням російського населення, то вони це роблять.

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія атакувала територію України дронами-камікадзе іранського виробництва. Всього зі східного узбережжя Азовського моря було випущено близько 35 БПЛА Shahed-136/131, 30 із них Повітряні сили збили.

Київ атакувало 20 дронів, унаслідок чого в деяких районах одразу погасло світло. ДТЕК анонсував екстрені відключення електроенергії.