Система проти БПЛА "підсмажуватиме" дрони, як мікрохвильова піч, і знищуватиме їх

У компанії Epirus заявляють, що Leonidas працює ефективніше за будь-який сучасний засіб ППО.

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Компанія Epirus підписала контракт з армією США на $66 млн на розробку зброї проти дронів. Розробники зобов'язуються поставити кілька прототипів потужних мікрохвильових апаратів типу Leonidas, останню версію яких протестовано у квітні 2022-го, пише defensenews.com.

За словами гендиректора Epirus Кена Бедінгфілда, системи ППО не дуже якісно справляються з ударними дронами. Він додав, що машина здатна усунути цілий рій БПЛА. Видання пише, що Leonidas здатна боротися з різного роду повітряними та "електронними" загрозами, тобто не лише з безпілотниками, а й з баражуючими баєприпасами, ракетами тощо. У США розуміють, що дрони все частіше і частіше використовуватимуть у збройних конфліктах — війна в Україні це яскраво продемонструвала, тому Пентагон зацікавлений у таких засобах, як Leonidas.

Компанія Epirus у жовтні минулого року оголосила про те, що експерти з General Dynamics Land Systems встановили мікрохвильову зброю Leonidas на бойову машину Stryker, а потім провела її випробування, під час яких спалили як окремі дрони, так і цілий рій БПЛА. Цей "трансформер" отримав назву Stryker Leonidas.

Така зброя належить до електромагнітного розряду. Працює вона завдяки надпотужному електромагнітному випромінюванню НВЧ-діапазону (0,3-300 ГГц). Оператор направляє випромінювання на об'єкт (наприклад, дрон), під впливом якого його електронна начинка (радіоелектронні та оптичні елементи) просто згоряє.

Раніше ми повідомляли про те, що українські військові змогли своїми руками зробити із комерційних БПЛА справжні ударні безпілотники.