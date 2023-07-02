Вистежив "Лелека": 128 бригада знищила ЗРК "Тор" на Запоріжжі (відео)

БПЛА українського виробництва успішно скорегував роботу артилерії попри те, що техніку росіяни добре замаскували у лісі.

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Воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатська бригада ліквідувала ЗРК "Тор" завдяки роботі безпілотника українського виробництва "Лелека-100". Фонд "Повернись живим" у Facebook повідомив подробиці.

Пускову установку російського зенітного ракетного комплексу вистежили та ліквідували на Запоріжжі. Російські війська намагалися заховати систему, але цього їм врешті зробити не вдалося. Попри те, що техніка була захована у густій рослинності, її вдалося вистежити.

На відео можна побачити, що після влучання у техніки детонує боєкомплект. Снаряди почали розлітатися у різні боки.

"Українське військо метр за метром вибиває окупантів з нашої землі", – йдеться у дописі фонду.

В організації нагадали, що саме завдяки допомозі звичайних українців військові отримають необхідні технології, які й дозволяють нищити загарбників.

Характеристики безпілотника "Лелека-100"

БПЛА українського виробництва здатен корегувати роботу артилерії. У ньому встановлена якісна оптика.

габарити — 1980 мм/1135 мм;

злітна вага – до 5,5 кг;

стеля висоти — 1,5 км;

максимальна швидкість — до 120 км/год;

крейсерська швидкість — близько 70 км/год;

гарантована довжина маршруту — 100 км;

опір вітру — до 20 м/с;

максимальний час польоту — 2,5 год;

дальність зв'язку — 50 км.

Нагадаємо, 2 липня бійці 28 імені Лицарів Зимового Походу повідомили, як знищили танк окупантів. Російська важка бронетехніка постійно надокучала українській піхоті. Ворожий екіпаж здійснював постріли та швидко залишав локацію. Густа рослинність надавала змогу загарбникам ховати техніку, але це їм все ж не допомогло.

Також артилерія бригади ДШВ знищила склад боєприпасів в районі Бахмута. Російські загарбницькі підрозділи залишились без значної кількості боєприпасів завдяки артилеристам десантного підрозділу. Українські війська й надалі чинять тиск на загарбників на флангах населеного пункту Донецької області.