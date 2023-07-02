Выследил "Лелека": 128 бригада уничтожила ЗРК "Тор" в Запорожской области (видео)
БПЛА украинского производства успешно скорректировал работу артиллерии несмотря на то, что технику россияне хорошо замаскировали в лесу.
Воины 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ликвидировали ЗРК "Тор" благодаря работе беспилотника украинского производства "Лелека-100". Фонд "Вернись живым" в Facebook сообщил подробности.
Пусковую установку российского зенитного ракетного комплекса выследили и ликвидировали в Запорожской области. Российские войска пытались спрятать систему, но этого им в конце концов сделать не удалось. Несмотря на то, что техника была спрятана в густой растительности, ее удалось выследить.
На видео можно увидеть, что после попадания в техники детонирует боекомплект. Снаряды начали разлетаться в разные стороны.
"Украинское войско метр за метром выбивает оккупантов с нашей земли", — говорится в сообщении фонда.
В организации напомнили, что именно благодаря помощи обычных украинцев военные получат необходимые технологии, которые и позволяют уничтожать захватчиков.
Характеристики беспилотника "Лелека-100"
БПЛА украинского производства способен корректировать работу артиллерии. В нем установлена качественная оптика.
- габариты — 1980 мм/1135 мм;
- взлетный вес — до 5,5 кг;
- потолок высоты — 1,5 км;
- максимальная скорость — до 120 км/ч;
- крейсерская скорость — около 70 км/ч;
- гарантированная длина маршрута — 100 км;
- сопротивление ветра — до 20 м/с;
- максимальное время полета — 2,5 ч;
- дальность связи — 50 км.
Напомним, 2 июля бойцы 28 имени Рыцарей Зимнего Похода сообщили, как уничтожили танк оккупантов. Российская тяжелая бронетехника постоянно надоедала украинской пехоте. Вражеский экипаж осуществлял выстрелы и быстро покидал локацию. Густая растительность позволяла захватчикам прятать технику, но это им все же не помогло.
Также артиллерия бригады ДШВ уничтожила склад боеприпасов в районе Бахмута. Российские захватнические подразделения остались без значительного количества боеприпасов благодаря артиллеристам десантного подразделения. Украинские войска и в дальнейшем оказывают давление на захватчиков на флангах населенного пункта Донецкой области.