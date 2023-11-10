ВСУ получат новейшие дроны Leleka LR: найдут оккупантов даже ночью и наведут HIMARS (видео)

Беспилотник Leleka LR уже прошел боевые испытания в Украине и помогал артиллеристам. Он может залететь на 90 км в тыл противника и передать координаты целей.

Related video

Украинско-чешская компания UAC представила новейший беспилотный комплекс Leleka LR, оснащенный улучшенными системами защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и предназначенный для разведки. Об этом сообщает портал "Милитарный".

Новый беспилотник будет производиться на территории Евросоюза, а в Украине проведут тестирование БПЛА, сервисное обслуживание и Центр подготовки операторов для этого комплекса. Представители компании отметили, что комплекс разрабатывался учитывая опыт российско-украинской войны с акцентом на защиту от вражеских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и в нем были собраны самые современные технологические решения которые помогут избежать помех.

В беспилотнике реализовано резервирование основных систем. Leleka LR имеет несколько каналов связи, имеющих разные частоты, а также все необходимые алгоритмы шифрования. Дрон оснащен системами защиты от подавления, в частности, CRP-антеннами.

Беспилотники Leleka LR получили качественные камеры Фото: Милитарный

Комплекс Leleka LR предназначен для проведения разведки и корректировки огня артиллерии. Для этого он получил двухосный гиростабилизированный оптико-электронный модуль с оптическим 25-кратным и 4-кратным цифровым зумом. Он является легкосъемным и предлагается в дневной версии и ночной с тепловизионным каналом наблюдения.

Кроме того, бортовой компьютер беспилотника имеет цифровые алгоритмы обработки видео. Он способен сопровождать статические и движущиеся объекты и в автоматическом режиме удерживать их в центре кадра. В комплексе реализована возможность совместного использования дрона с артиллерией и реактивными системами залпового огня типа HIMARS.

Важно

Выследил "Лелека": 128 бригада уничтожила ЗРК "Тор" в Запорожской области (видео)

Характеристики Leleka LR:

максимальная высота — 3000 м;

рабочая высота — 1200-1500 м;

максимальная высота — 2000 м;

максимальная скорость — 32 м/с;

крейсерская скорость — 22 м/с;

размах крыльев — 3 м;

взлетный вес — 8,7 кг;

вес полезной нагрузки — 600 гр;

дальность — 90 км;

время полета — 4 часа.

Сообщается, что беспилотный разведывательный комплекс уже проходил опытную эксплуатацию силами специальных подразделений на передовой, в частности на Запорожском направлении, и корректировал украинскую артиллерию.

Вся продукция компании UAC выпускается по стандартам НАТО. Представители компании сообщают, что в ближайшей перспективе ими ожидаются поставки некоторым странам НАТО несколько сотен Leleka LR. Но в первую очередь производство компании сосредоточено на потребностях ВСУ.

Ранее Фокус сообщал, что украинские военные освоили мощные БПЛА-перехватчики DroneHunter. Когда радары замечают нарушителей, дрон поднимается в воздух и сбрасывает сеть, которая блокирует винты и приводит к падению вражеского БПЛА.