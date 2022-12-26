"Группа Моцарта": что известно о деятельности бывших морпехов США в Украине (видео)

Основатель Энди Милберн говорит, что они занимаются волонтерством и обучением украинских солдат и не принимают участия в боях.

Related video

В Украине находится 40 экс-морпехов США, которые создали организацию "Группу Моцарта". О деятельности бывших военных рассказали в репортаже "hromadske".

Бывший морской пехотинец США Энди Милберн прибыл в Украину в марте, чтобы работать журналистом на фрилансе. Спустя какое-то время он понял, что он хочет делать больше, чем просто освещать события. Поэтому вместе с побратимами организовал обучение для киевской теробороны. На тот момент они выступали инструкторами, а российские войска еще не бежали из-под Киева. После деоккупации северных регионов Украины, Милберн был шокирован от увиденного в Буче.

Поэтому бывшие морпехи решили оставаться в Украине. Они создали волонтерскую организацию The Mozart Group. Деятельность ее участников направлена на эвакуацию местного населения, в частности из Бахмута и Соледара, а также на обучение украинских бойцов.

Дейтон — руководитель бригады эвакуации "Группы Моцарта" родом из Ирландии. Он говорит, что они развозят еду людям в горячих точках так как организации по типу The World Kitchen отказываются туда ехать из-за чрезвычайно опасности. Также бывший военный говорит, что людей сложно вывозить из населенных пунктов так как многие боятся или не хотят уезжать. Причины могут быть как недостаточное количество финансовых средств, так и желание оставаться в своем доме до последнего.

Основатель Энди Милберн говорит, что он имеет десятилетия опыта службы в армии. Он ушел со службы 3 года назад. Название "Группа Моцарт" придумал один из членов организации.

"Название мне тогда казалось неоднозначным. Мы не такие как "Группа Вагнер". Сложно найти организацию, которая была бы больше непохожа на "вагнеровцев", верно? Да, мы все — профессиональные военные. И уже только это нас отличает от "вагнеровцев". Мы не носим оружия, мы не воюем. Мы тренируем украинских солдат тут, на Донбассе. Спасаем мирное население", — говорит основатель "Группы Моцарта".

При этом он отмечает, что они могли бы воевать так как имеют богатый военный опыт, однако их всего 40. Поэтому гораздо более эффективно обучать бойцов ВСУ.

"Мы не наемники, и конечно же мы не частная военная компания. Мы волонтерская организация", — подчеркивает Милберн.

"Группу Вагнера" Милберн называет военными преступниками. Он видел их преступления в Сирии, в Мали, в разных частях Африки, а теперь все то же самое они творят в Украине. И между "Группой Вагнера" и "Группой Моцарта" нет ничего общего.

Напомним, 22 декабря в СМИ сообщали, наемники из "Группы Вагнера" закупили у КНДР пехотные ракеты и боеприпасы, чтобы укрепить свои силы.

25 декабря в ISW заявили, что "группа Вагнера" теряет наступательный потенциал под Бахмутом.