На развалинах Пальмиры. Почему не заканчивается гражданская война в Сирии

Сколько продлится война "всех против всех" на территории Сирии, никто не может сказать. На землях этого ближневосточного государства сошлись жизненные интересы многих крупных игроков. Фокус выяснил, с чего началась война в Сирии и кто продолжает подбрасывать поленья в костер.

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Участники: правительство Башара Асада, Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил, Хезболла, ИГИЛ, Аль-Каида, Пешмерга, Турция, Иран, РФ, США и другие

правительство Башара Асада, Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил, Хезболла, ИГИЛ, Аль-Каида, Пешмерга, Турция, Иран, РФ, США и другие За что воюют: контроль над территорией

контроль над территорией Начало: 2011 г.

2011 г. Число жертв: около 350 тысяч

около 350 тысяч Ключевые имена: Башар Асад, Абу Бакр Аль Багдади

Башар Асад, Абу Бакр Аль Багдади Заинтересованные стороны: Саудовская Аравия, ЕС, Катар, Израиль, Иордания, Ливан, США

Саудовская Аравия, ЕС, Катар, Израиль, Иордания, Ливан, США Украинский интерес: Сирия — одно из немногих государств мира, открыто поддерживающее российскую агрессию. Правительство Башара Асада признало "ДНР" и "ЛНР". Также Сирия может стать хабом перепродажи украденного на оккупированных территориях украинского зерна. Украина пассивно занимает сторону США и ЕС.

В результате крушения Османской империи, проигравшей Первую мировую войну, территорию современной Сирийской Арабской Республики передали в управление стране-победительнице — Франции. В 1930 году была провозглашена сирийская государственность.

Де-факто эти территории были колонизированы, и реальную независимость государство со столицей в Дамаске получило уже после Второй мировой войны. Хотя свое название страна унаследовала от могущественной ближневосточной монархии древнего мира, от прежней Сирии за более чем 2 тысячи лет истории остались разве что географические названия. По сути, на карте были проведены линии, которые не отражали реальное этнически-цивилизационное и религиозное (что в этом регионе особенно важно) распределение населения.

Хотя 90% населения Сирии составляют арабы, культурное разделение более многогранно. Среди них 73% — это мусульмане-сунниты, 10% — христиане, а около 16% — алавиты (секта шиитского толка), к которым принадлежит правящая династия. Оставшиеся почти 10% составляют курды, армяне и другие этносы.

Захвативший власть в 1970 г. отец нынешнего президента Сирии Хафез Асад пытался примирить весь этот конгломерат светским характером государства и жестокими репрессиями. Так, во время подавления восстания радикальной исламистской (суннитской направленности) организации "Братья мусульмане" в г. Хама в 1982 г. было убито около 25 тыс. человек.

Однако политический застой, в котором страна встречала XXI век после тридцатилетнего правления Асада-старшего, и передача власти его сыну только обострили имевшиеся противоречия.

[ + – ] Июль 2022. Сирийские повстанцы готовятся дать залп в сторону правительственных сил Фото: Getty Images

Передача власти от отца к сыну показала ее фактически династический характер. В стране, где, как упоминалось выше, большинство населения составляют арабы-сунниты, концентрация всей полноты власти у династии алавитов существенно обостряла противостояние на этнорелигиозной почве.

Не придавало оптимизма и международное положение Сирии. Времена панарабизма, на которых держался режим Хафеза Асада, прошли. Двадцать первый век Ближний Восток встречал на фоне роста влияния монархий Персидского залива, для которых противостояние шиитскому Ирану было значительно актуальнее, чем израильско-палестинский конфликт. И с течением времени эта тенденция только усиливалась.

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Правление младшего Асада только обострило ситуацию. Он пытался провести реформы и трансформировать "арабский социализм" в рыночную экономику. Башар Асад ликвидировал существующие государственные монополии, однако приватизация происходила непрозрачно. Ближневосточный обозреватель Захари Лауб отмечает, что большинство бывших государственных ресурсов сосредоточились в приближенных к господствующей верхушке руках. Вдобавок в 2006-2010 гг. Сирия еще и пережила небывалую засуху, что существенно отразилось на экономическом положении благополучной части населения. Такое положение вещей вместе с социальными проблемами напоминало пороховую бочку, которая только ждет своей искры.

Искра вспыхнула в 2011 году, когда протестная волна Арабской весны дошла до Сирии. Несколько подростков в городе Дераа написали на стене антиправительственный лозунг. Полиция их арестовала и пытала, что возмутило родственников и друзей задержанных подростков — они вышли на демонстрацию. Ее разгон возмутил уже знакомых протестующих, что обусловило лавинообразный эффект.

В конце концов, все перешло к вооруженным столкновениям с правительственными силами и взятию повстанцами под контроль целых населенных пунктов, в которых распространялись идеи радикального ислама. Среди них — "Аль-Каида", сформировавшая группировку "Джабгат Ан-Нусра" и "Исламское государство Ирака", которое самое ранее откололось от Аль-Каиды.

[ + – ] Разрушенный обстрелами город Алеппо стал символом войны в Сирии Фото: Getty Images

США, Евросоюз и некоторые арабские государства признали сирийское правительство в изгнании и помогали ему сформировать собственную армию из самых активных демонстрантов и перебежчиков со стороны правительственных сил. Отдельным большим течением оппозиционного движения Башара Асада стали сирийские курды. Также против сирийских властей выступили многочисленные группировки поменьше. Уже в первые месяцы конфликта на сторону повстанцев переходили целые города, самым большим из которых стал Алеппо. В ответ режим Асада начал применять против повстанцев химическое оружие, в частности, на территории крупных городов, где от него страдали и гибли гражданские лица.

В 2013 году США были готовы применить силу против сирийских властей, однако их отговорила от этого РФ, которая через два года сама ввела в Сирию войска.

Тогда режим Асада находился в затруднении, а его падение казалось вполне реальным. Однако самой мощной силой среди разрозненных повстанческих сил с 2014 года уже был ИГИЛ, контролировавший территории Восточной Сирии и Западного Ирака.

[ + – ] ИГИЛ взрывает храм Баал-Шамина в Пальмире, построенный в I веке. н.э. Фото: Getty Images

Именно угрозу прихода к власти крайне радикальных и жестоких исламистов РФ использовала в качестве повода для ввода войск. С помощью российской авиации и иранских прокси к 2018 г. правительственным силам Сирии удалось восстановить контроль над большей частью территории страны. Однако на северо-востоке в борьбе с ИГИЛ сформировалась новая сила — поддерживаемые США отряды курдской самообороны Пешмерга, которые поддерживают США, но предпочла бы уничтожить Турция. Последняя в конце концов ввела свои войска для создания буферной зоны между курдами и турецкой границей. Весной 2022 года президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении расширить границы контролируемой территории, обосновывая это преследованием боевиков Рабочей партии Курдистана. Однако происходить это будет на территориях, которые контролирует Пешмерга.

[ + – ] Сентябрь 2022. Бойцы Третьего легиона Свободной сирийской армии (TFSA), поддерживаемой Турцией, принимают участие в военных учениях вблизи пограничного города Азаз на севере провинции Алеппо, удерживаемой повстанцами Фото: Getty Images

Ситуация на сегодня

С 17 августа начались обстрелы определенных турецкими властями территорий "операции". После этого начали распространяться слухи, что Эрдоган пытается возобновить связи с Башаром Асадом, однако официальная Анкара их опровергает.

Прогноз Focus.ua

Сколько продлится такая война "всех против всех" на территории Сирии, никто не может сказать. На землях этого ближневосточного государства сошлись жизненные интересы многих крупных игроков. А это может затянуть конфликт, который длится более десяти лет, еще на длительный срок.

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