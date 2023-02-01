"Последний день": американская "группа Моцарта" объявила о прекращении работы в Украине

По словам руководителя организации Эндрю Милберна, завершение деятельности связано с судебными разбирательствами. Однако он заверил, что миссия продолжится под другим названием.

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Американское частное охранное предприятие "Группа Моцарта", которое занималось обучением украинских военнослужащих, прекращает свою деятельность на территории Украины. Как заявил 31 января руководитель организации Эндрю Милберн в своем Twitter, причиной этому стали судебные разбирательства.

По его словам, название и деятельность организации стали предметом судебных разбирательств, что в свою очередь слишком сильно отвлекает от основной миссии "Группы Моцарта" — обучения украинских солдат и защиты мирных жителей. В силу этого существование "Группы Моцарт" закончилось.

"Сегодня был последний день для "Группы Моцарт". Тот факт, что имя и организация стали предметом судебного разбирательства, слишком сильно отвлекал от нашей основной миссии: обучения украинских солдат и защиты мирных жителей от опасности", — написал он.

В то же время Милберн отметил, что миссия организации продолжится под новым названием. Однако каким образом и в какой форме эта миссия будет продолжена, он не уточнил.

Относительно будущей деятельности "Группы Моцарта" высказался бывший член организации офицер морской пехоты Мартин Веттеруер. По его словам, несмотря на то, что Милберн неоднократно подчеркивал, что его сотрудники работают на пожертвования и занимаются только в Украине, он хочет сделать организацию полноценной коммерческой ЧВК и усилить свое влияние в других охваченных войной регионах. Об этом говорят его попытки добиться военных контрактов в Армении, отметил Веттеруер.

О каком суде может идти речь

По информации издания TFI Global News, как только "Группа Моцарта" прибыла в Украину, она находилась под пристальным вниманием, поскольку руководитель организации Эндрю Милберн был втянут в скандал. Журналисты пишут, что бывший американский морской пехотинец, который занимался бизнесом в Киеве с 2000-х годов некий Энди Бейн, подал судебный иск в Вайоминге, обвинив Милберна в финансовых махинациях, сексуальных домогательствах, попытке взяточничества, угрозе отставному американскому генералу и краже со взломом.

В иске на $50 000 говорилось, что Милберн контролировал организацию таким образом, что украинские военные попросили его вернуться в США и прекратить вмешательство во внутренние дела Украины.

В ответ Милберн выдвинул ряд встречных обвинений против Бейна, назвав его бывшим финансовым директором "Группы Моцарта". По его словам, Бейн в свое время пытался продать организацию талибам.

Напомним, в репортаже "hromadske" от 26 декабря подробно говорилось о деятельности "Группы Моцарта" в Украине. В материале было отмечено, что члены организации занимаются волонтерством, обучением украинских солдат и не принимают участия в боях.