Російський "ленд-ліз" порівняний з військовою допомогою кількох великих країн, — ГУР

За даними аналітиків Oryx, українські військові затрофеїли 2 755 одиниць російської техніки. За словами Андрія Юсова з ГУР, частина з них уже служить Україні.

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Кількість російської техніки, яку ЗСУ захоплюють у процесі боїв, можна порівняти з військовою допомогою кількох великих країн. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі Freedom.

Українська армія одержує важливу допомогу від російських окупантів у вигляді різноманітних зразків техніки. Трофеїв стало так багато, що їх можна порівняти з постачанням допомоги від кількох великих країн.

"Це бронетехніка, зокрема і танки, БМП. Танки абсолютно різні — і сучасні, і модифіковані. Частина захопленої техніки вже перебуває в бою і служить Україні. Частина перебуває в ремонті. Це суттєва допомога, вона продовжує надходити", — заявив Юсов.

Також він додав, що Україна перебуває напередодні "дуже активної фази війни". Росія продовжує кидати живу силу на українські позиції. Утримувати оборону ЗСУ вдається завдяки майстерності та мотивації, а також військової техніки. Наступні два місяці, за словами Юсова, лютий-березень буде дуже активним щодо воєнних дій.

Зрештою, російське суспільство рано чи пізно відчує вплив втрат, але зараз воно все терпить.

За даними аналітиків Oryx, українські військові затрофеїли 2 755 одиниць російської техніки, з яких 545 танків, 256 бойових бронемашин, 592 БМП та БМД.

Нагадаємо, 31 січня Буданов заявив, що Путін має кілька двійників, а також смертельно хворий на рак. Також він заявив, що Україна має намір повернути Крим до літа 2023 року.