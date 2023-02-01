Российский "ленд-лиз" сравним с военной помощью нескольких больших стран, – ГУР

По данным аналитиков Oryx, украинские военные затрофеили 2755 единиц российской техники. По словам Андрея Юсова из ГУР, часть из них уже служит Украине.

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Количество российской техники, которую ВСУ захватывают в ходе боев, можно сравнить с военной помощью нескольких больших стран. Об этом сообщил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Freedom.

Украинская армия получают важную помощь от российских оккупантов в виде всевозможных образцов техники. Трофеев стало так много, что их можно сравнить с поставками помощи от нескольких крупных стран.

"Это бронетехника, в частности и танки, БМП. Танки абсолютно разные — и современные, и модифицированные. Часть захваченной техники уже находится в бою и служит Украине. Часть находится в ремонте. Это существенная помощь, она продолжает поступать", — заявил Юсов.

Также он добавил, что Украина находится накануне "очень активной фазы войны". РФ продолжает бросать живую силу на украинские позиции. Удерживать оборону ВСУ удается благодаря мастерству и мотивации, а также военной техники. Следующие два месяца, по словам Юсова, февраль-март будет очень активным в плане военных действий.

В конечном счете российское общество рано или поздно ощутит влияние потерь, но сейчас оно все терпит.

По данным аналитиков Oryx, украинские военные затрофеили 2755 единиц российской техники, из которых 545 танков, 256 боевых бронемашин, 592 БМП и БМД.

Напомним, 31 января Буданов заявил, что Путин имеет несколько двойников, а также смертельно болен на рак. Также он заявил, что Украина намерена вернуть Крым до лета 2023 года.