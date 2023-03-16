"Битва за остров": военная разведка опубликовала фильм о деоккупации Змеиного (видео)

В документальной ленте, автором которой является Андрей Шевченко, показаны уникальные кадры спецопераций ГУР и СБУ по зачистке острова от российских захватчиков.

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В Украине презентовали документальный фильм о деоккупации острова Змеиный украинскими военными. Фильм вышел в эфир 15 марта 2023 года.

В фильме "Море. Битва за остров Змеиный" Главное управление разведки показало уникальные кадры, как украинский спецназ высаживался на оккупированный россиянами остров и штурмовал его.

Документальная лента рассказывает зрителю, как и для чего происходил захват российскими войсками острова Змеиный, сколько людей обороняли остров и жили ли там гражданские. А еще — как удалось освободить остров и что это дало Украине.

"Море. Битва за остров Змеиный": что известно о фильме

Это — вторая работа из документального цикла режиссера Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле", посвященная деоккупации стратегически важного для безопасности в Черном море украинского острова.

Первый фильм был посвящен Мариуполю. Это лента "Небо. Авиапрорыв на Азовсталь".

Кинолента "Море. Битва за остров Зминый" показывает зрителям уникальные кадры военной операции по освобождению острова от оккупантов с участием спецназовцев военной разведки и бойцов группы "Альфа" СБУ.

Сначала украинские военные уничтожили всю технику, которую россияне успели завезти на остров. А 8 мая 2022 года началась десантная операция.

"Все понимали, что это сложная операция и никто не мог дать заднюю", – говорит командир подразделения спецназначения ГУР МО с позывным "Шаман", воспоминания которого тоже включили в киноленту.

Документальная лента длится 46 минут. В ней использовали уже популярные среди украинцев песни "Ой у лузі червона калина" и "Русский военный корабль, иди на*уй".

Напомним, 15 февраля ведущий Дмитрий Комаров показал фрагмент из своего документального фильма "Рік" о полномасштабной войне России против Украины. В проекте Комаров, в частности, рассказал о так называемом "центре принятия решений", который является главной целью россиян.

Мы также информировали о том, что 23 ноября 2022 года состоялся закрытый показ фильма "Воспоминание о будущем". Основная идея документального фильма – это разрушение привычного и уютного, красивого и гармоничного старого мира страшным чудовищем – войной. В картине показаны многие известные культурные места Одессы и Харькова, а потом – бомбежки этих мест, разрушения и даже сами моменты взрывов архитектурных шедевров.