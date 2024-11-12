НЛО занурилося під воду у Ла-Манші: документалісти побачили дивну зелену кулю (фото)

Підводний археолог Рорі Кремер з 20-річним досвідом не зміг пояснити це явище. За його словами, жоден із відомих йому об’єктів, створених людиною, не має подібних характеристик.

У новому документальному фільмі Netflix Investigation Alien журналіст і уфолог Джордж Кнапп разом із командою зафіксували на відео загадковий об'єкт, ймовірно НЛО, що спочатку завис у нічному небі, а потім занурився у води Ла-Маншу поблизу французького узбережжя в Нормандії. Про це пише Daily Star.

Епізод стався під час зйомок з використанням дистанційно керованого підводного апарата (ROV). У кадрі видно яскравий світловий об’єкт, який спочатку нерухомо висів у повітрі, а потім стрімко пішов під воду. Наступної ночі, коли вся команда, крім одного оператора, спала, загадкове світло знову з’явилося і було зафіксоване на камеру під час занурення у воду.

Підводний археолог Рорі Кремер, який має понад 20 років досвіду, визнав, що не може пояснити це явище.

"Це не сигнальна ракета, бо від неї немає диму. Що це взагалі може бути?" — замислився він.

На кадрах видно, як світловий об’єкт спочатку зависає, а потім повільно опускається до поверхні води й зникає під нею.

"Не може бути, що він пішов у воду", — дивується Джордж Кнапп.

Археолог підтвердив, що жоден із відомих йому об’єктів, створених людиною, не має подібних характеристик.

"Він під водою. У мене немає відповідей — у вас є?" – запитав Кремер своїх колег.

Фото: Netflix

Джордж Кнапп припустив, що загадковий об’єкт може бути пов’язаним із підводною базою.

"Ти думаєш, там унизу є база?" — звернувся він до Кремера.

Археолог погодився, що це цілком можливо, хоча конкретних доказів наразі немає.

Документальний фільм "Investigation Alien" обіцяє стати сенсацією, адже представлені в ньому кадри й коментарі експертів ставлять більше запитань, ніж дають відповідей, а знятий об’єкт залишається загадкою для науки та уфології.

Нагадаємо, в американському штаті Індіана над авіабазою ВПС США Ґріссом місцеві бачили невідомі вогні, і багато хто припустив, що це були НЛО.

Міністерство оборони Великої Британії створило секретну групу для розслідування випадків спостереження НЛО в 1950-х роках.