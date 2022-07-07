Над островом Зміїний здійняли український прапор (фото, відео)
"Пам'ятай, "русский военный корабль", острів Зміїний — це Україна", — написано на одному з прапорів, які тепер височіють на острові.
Українські військові встановили на звільненому острові Зміїний прапор України. Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Телеграмі.
Державний прапор встановили на острові Зміїний із текстом: "Пам'ятай, "русский военный корабль", острів Зміїний — це Україна". Також на ньому є напис "ГУР МОУ" — Головне управління розвідки Міноборони України. На прапорі розписався начальник Одеської ОВА Максим Марченко.
На остові також встановили червоно-чорний прапор разом із синьо-жовтим. Варто зазначити, що російські війська залишили безлад.
Зазначимо, 4 липня командування ОК "Південь" заявило про завершення операції на острові Зміїний. Відхід російських військ з острова стався після низки українських ударів по їх техніці та позиціях. Загальну вартість втраченого обладнання та озброєння у ЗМІ оцінюють у 920 млн доларів. В РФ звільнення зі Зміїного назвали "жестом доброї волі".
Нагадаємо, 7 липня ЗС РФ завдали ракетного удару по острову Зміїний.
У британській розвідці зазначали, що ЗС РФ пішли з острова через вразливість ударів ЗСУ. Останні кілька тижнів українська армія завдавала ударів по російському гарнізону та знищувала кораблі постачання. Гарнізон опинився в ізоляції.