Над островом Зміїний здійняли український прапор (фото, відео)

"Пам'ятай, "русский военный корабль", острів Зміїний — це Україна", — написано на одному з прапорів, які тепер височіють на острові.

Українські військові встановили на звільненому острові Зміїний прапор України. Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Телеграмі.

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Державний прапор встановили на острові Зміїний із текстом: "Пам'ятай, "русский военный корабль", острів Зміїний — це Україна". Також на ньому є напис "ГУР МОУ" — Головне управління розвідки Міноборони України. На прапорі розписався начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

На остові також встановили червоно-чорний прапор разом із синьо-жовтим. Варто зазначити, що російські війська залишили безлад.

[ + – ] Напис на прапор, який відправили на острів

Зазначимо, 4 липня командування ОК "Південь" заявило про завершення операції на острові Зміїний. Відхід російських військ з острова стався після низки українських ударів по їх техніці та позиціях. Загальну вартість втраченого обладнання та озброєння у ЗМІ оцінюють у 920 млн доларів. В РФ звільнення зі Зміїного назвали "жестом доброї волі".

Нагадаємо, 7 липня ЗС РФ завдали ракетного удару по острову Зміїний.

У британській розвідці зазначали, що ЗС РФ пішли з острова через вразливість ударів ЗСУ. Останні кілька тижнів українська армія завдавала ударів по російському гарнізону та знищувала кораблі постачання. Гарнізон опинився в ізоляції.