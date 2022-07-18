Путін особисто обговорить з Ердоганом вивезення зерна з України, — Кремль

Зустріч лідерів двох країн відбудеться на саміті у Тегерані 19 липня. Російська сторона висловила відданість стамбульським переговорам щодо зерна.

Президент РФ Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обговорять у Тегерані 19 липня питання вивезення зерна через заблоковані російськими військами українські порти. Про це у понеділок, 18 липня, повідомив помічник глави російської держави Юрій Ушаков, повідомляє агентство РИА Новости.

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"Так, звичайно. Це (питання поставок зерна з України — ред.) обговорюватиметься. Робота ведеться дуже активно... Це питання обговорюватиметься між президентами — це сто відсотків", — цитує Ушакова видання.

Також помічник російського лідера нагадав, що 13 липня у Стамбулі пройшов перший раунд переговорів щодо постачання зерна з представниками України, РФ, Туреччини й Організації Об'єднаних Націй. Тоді сторони домовилися підготувати угоду, яка визначала б принцип вивезення зерна з України.

"Ми готові продовжувати роботу на цьому треку, цю роботу буде продовжено", — сказав Ушаков.

Нагадаємо, у процесі тригодинних переговорів у Стамбулі 13 липня сторони ухвалили рішення створити у Туреччині координаційний центр для вирішення "зернового питання". Зі свого боку, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив сподівання, що вже в період із 18 по 24 липня буде підписано відповідну угоду.

Також 13 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ і Москва перебувають "в двох кроках" від укладання "зернової угоди".

Тим часом сьогодні стало відомо, що російські військові завдали удару по Дніпропетровській області, внаслідок якого постраждав елеватор у Синельниківському районі з 5 000 тонн зерна.